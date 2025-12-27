Arsenal, con un Piero Hincapié sólido, derrotó al Brighton y cierra el año como líder de la Premier

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Arsenal cerró el año de la mejor manera. Los ‘Gunners’ vencieron 2-1 al Brighton este 27 de diciembre por la jornada 18 de la Premier League, en un partido que iniciaron con dominio absoluto, pero que terminó complicándose en los minutos finales.

Piero Hincapié volvió a ser pieza clave para Mikel Arteta. El defensor ecuatoriano fue titular por séptima vez consecutiva en liga y dejó otra actuación de alto nivel que explica por qué se ha consolidado en el once londinense.

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Hincapié arrancó como zaguero por izquierda junto a William Saliba. Desde esa posición fue determinante en la jugada del 1-0. Gracias a su anticipación y presión alta recuperó la posesión que terminó en el gol de Martin Ødegaard.

El ecuatoriano mostró jerarquía en salida, velocidad para corregir espacios y firmeza en los duelos, algo que Arteta ha destacado en sus últimas ruedas de prensa.

Con el ingreso de Gabriel Magalhães en la segunda mitad, Arteta reorganizó la defensa y movió a Hincapié al lateral izquierdo, una función que ya ha cumplido en Bayer Leverkusen y con la Selección de Ecuador.

Desde la banda, el ecuatoriano tuvo más libertad ofensiva, sumándose con criterio y manteniendo solidez defensiva.

Arsenal cierra el año como líder

Con esta victoria, el Arsenal llega a 42 puntos y termina el 2025 como líder de la Premier League, superando al Manchester City, que suma 40 unidades.

Los Gunners fueron el equipo más regular del año en Inglaterra y arrancarán 2026 con la ilusión renovada de pelear por el título que se les escapó la temporada pasada.

Alineaciones

Alineación Arsenal

Arquero: David Raya

Defensas: , Declan Rice Willian Saliba, PieroHincapié y Myles Lewis-Skelly.

Mediocampistas: Martín Zubimendi, Mikel Merino y Martin Odegaard.

Delanteros: Bukayo Saka, Viktor Gyokeres y Leandro Trossard.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



🔙 Hincapie returns from injury

🪄 Trossard on the left

😤 Gyokeres through the middle



Let's get this done, Gunners ✊



🤝 Presented by @deel — Arsenal (@Arsenal) December 27, 2025

Alineación Brighton

Arquero: Bart Verbuggen.

Defensas:Jan Paul Van Hecke, Lewis Dunk y Diego Coppola.

Mediocampistas: Ferdi Kadioglu, Yasin Ayari, Jack Hinselwood y Maxime de Cuyper

Delanteros: Brajan Gruda, Georginio Rutter y Diego Gómez

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