El Arsenal de Piero Hincapié consiguió imponerse por un marcador de 2-3 como visitante ante el Bournemouth y extendió su liderato en la Premier League. El ecuatoriano fue titular con la escuadra y se mantuvo durante los 90 minutos de la vigésima fecha del torneo inglés.

El Arsenal y Piero Hincapié buscaban su quinta victoria al hilo

Para el cotejo frente al Bourneouth, el Arsenal de Piero Hincapié llegó en un momento inmejorable. El club había encadenado cuatro victorias al hilo previas y era puntero con 45 unidades, tres más que el Aston Villa y cuatro más que el Manchester City, aún con un cotejo pendiente.

Dentro de la temporada, a su vez, el Arsenal llegaba con el título de ser el equipo menos vencido y con la mejor defensa. Solo había sido derrotados en dos oportunidades y su valla, vulnerada en 14 oportunidades.

El Bournemouth, sin embargo, vivía una realidad distinta. Encadenaba una seguidilla de 12 partidos sin ganar en la liga inglesa -la última vez que lo hizo fue en octubre del 2025- y tras haber empatado como visitante ante el Chelsea de Moisés Caicedo.

El Arsenal dio vuelta al marcador e Hincapié jugó como lateral izquierdo

En esta oportunidad, el DT Mikel Arteta decidió utilizar a Piero Hincapié en una posición atípica para él con los ‘gunners’. El ecuatoriano se ubicó como lateral zurdo, posición que aprendió a ocupar en el Bayer Leverkusen de Alemania, cuando la mayor parte de apariciones con el Arsenal las tuvo como defensa central.

Pese a la posición que le tocó, el futbolista se mantuvo sólido en el partido a pesar de los goles recibidos. El primer tanto fue para el Bournemouth, sin embargo, el Arsenal se las arregló para dar la vuelta al compromiso.

A los 10 minutos de partido, Evanilson fue quien puso la primera anotación. El Arsenal reaccionó con tres tantos que lo volvieron invencible. Gabriel Magalhaes puso el empate y un doblete de Declan Rice selló el triunfo. Eli Junior Kroupi puso el último tanto de descuento.

El Arsenal espera por los ‘Reds’ en Londres en la siguiente fecha

Después de su triunfo, el Arsenal deberá medirse al Liverpool en la siguiente jornada de la Premier League. Gracias a su triunfo, los ‘gunners’ consiguieron alcanzar los 48 puntos y se mantienen como punteros.

Los ‘reds’ aún deben jugar la fecha 20 ante el Fulham. Estos ocupan la cuarta posición con 33 unidades y podrán recortar diferencias antes de medirse ante el cuadro de Londres. El cotejo ante la escuadra de Piero Hincapié será el jueves 8 de enero del 2025 a las 15:00.

