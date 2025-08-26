El futuro de Piero Hincapié apunta a Inglaterra. El defensor ecuatoriano tendría las horas contadas en el Bayer Leverkusen, ya que su fichaje por el Arsenal parece inminente, club que anteriormente ya se había fijado en otro jugador ecuatoriano.

De acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, especialista en fichajes, el tricolor ya dio el “sí” al club londinense y tiene acordados los términos personales. El traspaso se realizaría mediante una cesión con obligación de compra en una operación cercana a los 69 millones de dólares.

De concretarse, Hincapié se convertiría en el primer jugador ecuatoriano en vestir la camiseta del Arsenal, un paso histórico para el fútbol nacional.

Arsenal ya quiso fichar a un jugador ecuatoriano

Aunque esta sería la primera vez que un ecuatoriano juegue para los “Gunners”, no es la primera ocasión en que el club inglés intenta hacerse con el talento tricolor.

En enero de 2023, el Arsenal intentó fichar a Moisés Caicedo, quien en ese entonces brillaba con el Brighton y ya se perfilaba como uno de los mediocampistas con mayor proyección de la Premier League.

El entrenador Mikel Arteta consideraba al ecuatoriano como la pieza ideal para reforzar el mediocampo y, junto a la directiva, llegaron a ofrecer casi 100 millones de dólares por su pase. Sin embargo, el Brighton se negó a venderlo en ese momento, al considerarlo indispensable para sus objetivos deportivos.

Incluso, el propio Caicedo expresó públicamente su deseo de sumarse al Arsenal, pero el club retuvo al jugador hasta final de temporada.

El desenlace: Caicedo al Chelsea

Finalmente, la apuesta del Brighton dio resultado: cumplió con sus objetivos deportivos y meses después vendió a Caicedo al Chelsea, en una operación récord de 130 millones de dólares.

Hoy, el ecuatoriano se consolidó como uno de los mejores mediocampistas de la Premier League y es capitán de los “Blues”.

Ante ese antecedente, el Arsenal no quiere dejar escapar nuevamente a una figura ecuatoriana. El fichaje de Piero Hincapié está encaminado y confirmaría la confianza de los “Gunners” en el talento tricolor.

