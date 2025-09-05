El futsal brasileño atraviesa un momento de luto tras la trágica muerte de Antonio Edson dos Santos Sousa, arquero de 31 años popularmente conocido como ‘Pixé’.

El deportista se desplomó súbitamente después de contener un penal con el pecho durante un torneo local en el municipio de Augusto Corrêa, estado de Pará.

El hecho ocurrió en el Gimnasio Municipal José Willamy Freitas, en el marco de los Juegos de la Semana de la Patria 2025.

Pixé, que defendía la camiseta del club Sindmoto, acababa de asegurar la clasificación de su equipo al detener un remate decisivo. Sin embargo, en pleno festejo con sus compañeros cayó al suelo, generando conmoción entre jugadores y aficionados.

Intentos de reanimación sin éxito

El arquero recibió asistencia inmediata en la cancha, donde se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar. Posteriormente fue trasladado al Hospital de São Miguel, pero los médicos confirmaron su fallecimiento poco después de su ingreso.

Aunque todavía no existe un parte médico oficial, especialistas han señalado que la causa pudo ser un paro cardiorrespiratorio provocado por el impacto del balón en el pecho, una condición conocida como commotio cordis, que ocurre cuando un golpe coincide con un momento vulnerable del ciclo cardíaco.

Consternación en la comunidad del futsal

La Federación Paraense de Futsal (FEFUSPA) emitió un comunicado expresando su pesar por la muerte de Pixé, a quien recordaron como un deportista entregado y referente en el ámbito local. Como muestra de respeto, el torneo fue suspendido.

En redes sociales, decenas de jugadores, entrenadores y aficionados compartieron mensajes de solidaridad con la familia y compañeros del arquero.

Seguridad en el deporte bajo la lupa

El fallecimiento de ‘Pixé’ abre nuevamente el debate sobre los protocolos de seguridad en competencias deportivas, incluso en escenarios amateurs.

Expertos destacan la importancia de contar con equipos de emergencia y personal capacitado en primeros auxilios en todos los eventos, especialmente en comunidades donde la atención médica inmediata resulta limitada.

