El príncipe Khalid bin Bandar bin Sultan Al Saud, embajador de Arabia Saudita en el Reino Unido, anunció que durante el Mundial de 2034 en su país no se permitirá el consumo de alcohol.

En una entrevista con el canal de televisión LBC, el diplomático saudí señaló que no se permitirá el consumo de bebidas alcohólicas pese a la disputa de la Copa del Mundo.

Más noticias:

Sin alcohol en el Mundial 2034

“No, no, no habrá alcohol para nada. Como nuestro tiempo, es un país seco. En estos momentos no permitimos el alcohol, pero se puede uno divertir mucho sin alcohol. No es 100 % necesario y si quieres beber cuando te hayas ido, adelante, pero nosotros no tenemos alcohol. Cada uno tiene su propia cultura y nosotros estamos contentos de dar la bienvenida a la gente dentro de los límites de nuestra cultura, pero no queremos cambiarla y, además, ¿quién no puede vivir sin beber?”, aseguró el embajador.

En 2022, Catar avisó de la prohibición de beber alcohol en los estadios y en sus alrededores apenas dos días antes del comienzo de la Copa del Mundo, aunque este sí podía adquirirse en hoteles.

Esta situación llevó a un problema con la marca de cervezas Budweiser, uno de los principales patrocinadores del evento, que tuvo que conformarse con sólo vender cerveza sin alcohol en los campos.

Arabia Saudita como sede del Mundial

Arabia Saudita será la sede de la vigésima quinta edición de la Copa Mundial de Fútbol organizada por la FIFA.

Será la segunda vez que el máximo evento del fútbol se dispute en un país de Medio Oriente, luego del Mundial de Catar 2022, en el que la Selección de Argentina se coronó campeona.

Para este proceso de selección, solo podían postular países pertenecientes a la Confederación Asiática y a la Confederación de Fútbol de Oceanía, debido a la política de rotación de sedes de la FIFA. Sin embargo, Arabia Saudita fue el único país que presentó una candidatura oficial, asegurando así la organización del torneo.

El Confesionario – Primera temporada