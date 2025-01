Antonio Valencia, Diego Armando Maradona, Lionel Andrés Messi y Ronaldinho Gaúcho son algunas de las figuras que jugaron y surgieron del Campeonato Sudamericano sub-20 que organiza la Conmebol desde 1954.

La edición 31 del Campeonato Sudamericano sub-20 se jugará en la criticada Venezuela. Arrancará el jueves 23 de enero y finalizará el domingo 16 de febrero de 2025 con cuatro clasificados al Mundial de Chile.

El sub-20 tiene una larga historia

El Campeonato Sudamericano sub-20, llamado en el comienzo ‘Juventud de América’, tuvo su primera edición también en Venezuela en 1954.

El campeonato ha sido la plataforma de promoción para Maradona, quien brilló en las ediciones de 1977 (Venezuela) y 1979 (Uruguay), y para el uruguayo Enzo Francescoli, que deslumbró en la edición de 1981 en Ecuador.

Los colombianos Carlos Valderrama y Radamel Falcao, los brasileños Bebeto, Romário y Roberto Carlos, los paraguayos José Luis Chilavert y Roque Santa Cruz y el ecuatoriano Antonio Valencia fueron otros tantos talentos que recibieron vitrina.

Una de las generaciones de Ecuador que suma puntos para ser la más exitosa de este categoría es la que ganó el título de 2019 en Chile, con nombres propios como los de Gustavo Vallecilla, Diego Palacios, José Cifuentes, Gonzalo Plata y Leonardo Campana.

Esta camada de futbolistas aún está en pleno proceso de construir su carrera alejado de la sombre de ese título, el único que alcanzó una selección de Ecuador en cualquier torneo organizado por la Conmebol o la FIFA.

En Argentina brilló Ronaldinho

Cuando Ronaldinho apareció con Brasil en el Sudamericano sub-20 de 1999, jugado en Argentina, era apenas un joven desgarbado de 19 años que empezaba a despuntar en el Gremio de Porto Alegre.

En aquel torneo, en el que anotó 3 goles, derrochó talento y de inmediato se ganó un espacio en la selección absoluta, que por entonces dirigía Wanderley Luxemburgo.

Pero en ese Sudamericano, el futbolista más destacado fue Luciano Galleti, quien poco después dio el salto a Europa, hasta el Real Zaragoza y poco después pasó al Atlético de Madrid.

En Colombia aparecieron Valencia, Messi y Falcao

En 2005 Lionel Messi apenas ofrecía en Barcelona destellos de su talento, pero en el Sudamericano de Colombia dejó su tarjeta de presentación.

Marcó 6 goles, aunque pocos en comparación con los 11 que consagró al colombiano Rodrigo Rodallega, compañero en ataque de Radamel Falcao García, quien despuntaba en River Plate.

Valencia fue el líder de un equipo que no la pasó nada bien. No ganó ningún partido, no sumó puntos, fue eliminado en la fase de grupos y solo anotó tres goles, dos con la firma del jugador que por esos días era el mayor referente de El Nacional.

Tras el torneo, el ‘Tren Amazónico’ jugó seis meses en los ‘Puros criollos’ antes de empezar su andar en Europa por el Villareal y Recreativo de Huelva de España, Wigan Athletic y Manchester United de Inglaterra, Liga de Quito de Ecuador y Querétaro de México, donde se retiró en 2021.

Con la Selección de Ecuador jugó los mundiales Alemania 2006 y Brasil 2014. Completó 99 juegos, anotó 11 goles y portó la cinta de capitán en más de una ocasión.

Las estrellas se siguen sumando

El delantero uruguayo Edinson Cavani fue el máximo goleador con 7 en la edición de 2007 jugad en Paraguay, en donde coincidió con el centrocampista chileno Arturo Vidal.

Dos ediciones después (2011) fue el turno de reivindicación del brasileño Neymar para convertirse en el mejor artillero del Sudamericano sub-20 disputado en Perú, con 9 dianas que llevaron al título a Brasil, un equipo en el que también estaban Lucas Moura, Casemiro y William Jose.

Al igual que Brasil triunfó en aquella edición, Argentina lo hizo en 2015 con figuras como el goleador del torneo con 7 Giovanni Simeone (Fiorentina) y su compatriota Ángel Correa (Atlético de Madrid), que anotó 4 y repartió 3 asistencias.

Las figuras que dejó el 2023

El torneo disputado hace dos años en Colombia y que ganó Brasil llenó un podio.

El brasileño Andrey, que contaba con 18 años, anotó el gol del título en la final y terminó con seis tantos, los mismos que su compatriota Vitor Roque. Y el atacante uruguayo Luciano Rodríguez, quien formó cinco goles

