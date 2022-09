Angelo Preciado se ilusiona por debutar en el Mundial Catar 2022

Ángelo Preciado disputa el balón con Everton, durante un cotejo entre Ecuador y Brasil. Foto: archivo EFE

Redacción Deportes

“Es realmente muy emocionante lo que estamos viviendo”. Estas fueron las palabras del seleccionado Ángelo Preciado previo a amistoso de Ecuador ante Arabia Saudita, pactado para este 23 de septiembre del 2022, a partir de las 13:00 (hora ecuatoriana).

El lateral derecho integra la alineación titular de la Tricolor para este juego comprobatorio, pese a que se especulaba que Byron Castillo ocuparía esa posición.

Con la confirmación de que sería titular, el tricolor se emocionó. Considera que esto le puede ayudar a ganarse la titularidad para debutar en el Mundial. A sus 24 años, se ilusiona con defender a la Tricolor y estrenarse en el máximo torneo del fútbol.

Preciado es uno de los fijos en la lista de 26 jugadores que llevará el entrenador Gustavo Alfaro al Mundial de Catar. Durante las eliminatorias, empezó como titular y luego perdió el puesto con la presencia de Byron Castillo. En total, disputó ocho encuentros del proceso clasificatorio.

Pese a que no es titular en su club, el Genk de Bélgica, el lateral confía en que irá al Mundial con la ilusión de jugarlo. “No he venido sumando los minutos que yo quisiera, pero he venido trabajando de la mejor manera.

En el club de Bélgica solo ha disputado dos encuentros de la temporada. Expresa que una lesión ha complicado su rendimiento. Sin embargo, dice que ahora se encuentra en plenitud de condiciones. “Precisamente el último partido tuve mi oportunidad de jugar de titular y creo que dejé buenas sensaciones. Por una molestia en el tobillo no pude culminar el partido pero me siento muy bien”.

Preciado, quien se formó en la cantera del Independiente del Valle, destacó además la abundancia de juventud en la Tricolor y la llegada de nuevos talentos como Anthony Valencia, William Pacho y Patrickson Delgado.

“Nosotros los hemos acogidos de la mejor manera, trato de hacer lo mismo que hicieron conmigo cuando fue mi primera convocatoria. Hemos formado un grupo muy lindo. Estoy muy feliz por los chicos que llegaron ahora porque nos conocemos desde muy pequeños en Independiente”, añadió el lateral amazónico.