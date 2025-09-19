El RSC Anderlecht, el club más grande e histórico de Bélgica, anunció este viernes 19 de septiembre la renovación de Nilson Angulo, quien se ha convertido en una de las figuras del equipo en este inicio de la temporada 2025/26.

El extremo ecuatoriano, que también ha sido titular con la Selección de Ecuador en los últimos partidos de eliminatorias, amplió su vínculo contractual hasta 2029, sumando dos años adicionales al acuerdo original que firmó en 2022 cuando llegó procedente de Liga de Quito.

Nilson Angulo, del filial al primer equipo

Angulo, conocido como ‘Pepo’, tuvo que superar un camino exigente en Bélgica. A su llegada en 2022 pasó primero por la filial en la Segunda División, y no logró consolidarse en el primer equipo durante su primer y segundo año.

En su tercera temporada comenzó a ganar minutos con regularidad, incluso en posiciones distintas a la suya natural de extremo, llegando a desempeñarse como carrilero. Sin embargo, fue en esta campaña donde explotó definitivamente, tras una gran pretemporada que lo catapultó a la titularidad.

En los primeros 10 partidos del curso, Nilson ya registra 5 asistencias y 2 goles, confirmando su papel como uno de los referentes ofensivos del Anderlecht.

Orgullo personal y familiar

“Acá me siento muy feliz, sobre todo por mi familia. Pasé momentos difíciles al inicio y ahora el club me valora. Eso me llena de alegría y orgullo”, declaró Angulo tras la firma de su renovación.

El director deportivo del Anderlecht, Oliver Renard, destacó la evolución del ecuatoriano en estos tres años.

“Hemos visto a Nilson progresar mucho desde la temporada pasada, tanto en lo futbolístico como en lo personal. Lo ha demostrado en Anderlecht y también con la selección nacional”.

Un rayo en la cancha

Para celebrar su renovación, Anderlecht compartió un emotivo contenido en redes sociales, con fotos, entrevistas y un video especial en el que resaltaron el símbolo del rayo, que ya se asocia con el ecuatoriano.

“Creo que eso me representa, porque dentro del campo soy electrizante. Siempre busco el uno contra uno, encarar y atacar. Es la mejor manera de describir lo que soy en la cancha”, expresó Angulo.

