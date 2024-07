Liga de Quito visita a Always Ready de Bolivia por los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana. Aunque en la ida, los albos sacaron una cómoda ventaja, no pueden estar tranquilos, ya que su rival está invicto de local.

El ‘Rey de Copas’ derrotó al conjunto boliviano 3-0, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito, con anotaciones de Alex Arce, Ricardo Adé y Jhojan Julio.

La goleada no tiene asegurada la clasificación del club capitalino a la siguiente ronda, ya que Always Ready, en su casa, el Estadio Municipal de El Alto, no ha perdido y ha propinado varias goleadas en torneos internacionales en este 2024.

El rival de Liga de Quito está invicto en Bolivia

Always Ready ha disputado cinco partidos en el Estadio Municipal de El Alto en lo que va del 2024. Dos cotejos fueron por la fase previa de la Copa Libertadores, y los tres restantes en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

En esos cinco partidos, el conjunto boliviano no perdió en ninguna ocasión y de hecho logró varias goleadas, tanto en Libertadores como en Sudamérica.

Su primer cotejo en el año fue contra Sporting Cristal de Perú, al cual goleó 6-1, y avanzó a la siguiente ronda de Libertadores, donde estaba Nacional de Uruguay. Al conjunto charrúa venció 1-0, pero Always Ready quedó eliminado de la competencia en penales.

Ya en la Copa Sudamericana, el rival de Liga de Quito, inició la fase de grupos con una victoria de 2-0 sobre Independiente Medellín (Colombia), después venció 2-0 a Universidad César Vallejo (Perú) y en su tercer partido de local goleó 3-0 a Defensa y Justicia (Argentina).

En cuanto a números, Always Ready ha marcado en cinco cotejos 14 goles y apenas ha recibido uno.

Always Ready vs. Liga de Quito

La vuelta de los playoffs de octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana se llevará a cabo este jueves 25 de julio en Bolivia.

El compromiso se jugará en el Estadio Municipal de El Alto, ubicado en la ciudad de El Alto. Este escenario deportivo es uno de los que a más altitud se encuentra, con 4 083 metros sobre el nivel del mar.

Always Ready y Liga de Quito iniciarán su compromiso a las 19:30 (hora Ecuador).