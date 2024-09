Alisha Lehmann (Suiza) y Douglas Luiz (Brasil) no solo comparten una relación sentimental, sino que también en el mercado de fichajes del reciente verano europeo ficharon por la Juventus de Italia.

Lehmann fue contratada hasta junio de 2027 por una cifra no revelada, mientras que Luiz firmó hasta junio de 2029 a cambio de más de 55 millones de dólares más variantes que elevan su valor final.

Ambos deportistas dejaron la disciplina del Aston Villa para mudarse a Turín con un impacto mediático que alborotó las tranquilidad de las redes sociales de los italianos, especialmente del equipo femenino que encontró en la jugadora un nuevo imán para atraer a más seguidores en sus cuentas oficiales.

Cuenta con más de 17 millones de seguidores en Instagram y 10 millones en TikTok, incluso por encima de equipos Juventus (cinco veces campeonas de Italia), Barcelona (vigentes campeonas de Europa) y Real Madrid femenil (equipo más popular del mundo), que unidas no llegan al número de la jugadora.

“Es un sueño estar en el mismo club que él. Hemos ido jugando en ciudades diferentes y ahora es maravilloso poder coincidir”, declaró Lehmann en la presentación con la Juventus, tras ser consultada sobre el hecho de ser contratada por el mismo club de su pareja, en julio pasado.

El nombre de Lehmann volvió a la primera plana tras una entrevista concedida a La Gazzetta dello Sport, donde critica abiertamente la diferencia abismal de salarios que existe entre hombres y mujeres.

Alisha Lehmann y sus explosivas declaraciones

“A todos les gustaría tener el mismo salario. A menudo hablo con Douglas en casa sobre esto y le digo que no es justo: hacemos el mismo trabajo, pero te pagan cien veces más que a mí“, dijo la deportista sobre la remuneración que reciben los dos por jugar al fútbol.

“Es algo que me afecta porque soy mujer. Obviamente, el camino que tenemos aún queda mucho por recorrer porque quizás nunca habrá igualdad salarial. Tendrá que haber una voluntad muy fuerte para hacer un cambio en esta dirección“, agregó sobre lo que tendría que pasar para que la equiparación salarial se haga efectiva.

Criticó el hecho que existe una percepción negativa sobre el fútbol femenino de algunos sectores

que aún no le dan el reconocimiento y el trato que se merece.

“Si alguien viene a mí con chistes sobre el fútbol femenino, siempre le pregunto: ‘¿Alguna vez has visto un partido?’ (…) No sé por qué la gente todavía piensa así. Estamos en 2024 y tal vez algunos todavía viven detrás de las montañas o de los árboles, no lo sé”, sostuvo.

Sobre su popularidad en redes sociales, comentó que las usa para “mostrar el fútbol y la cotidianidad de su vida“, donde realiza todas las actividades que una “persona normal” y no siente que no tiene una vida de “estrella”.

