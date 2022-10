Alexia Putellas lucha por los derechos de la mujer en el fútbol

Ha obtenido 16 títulos como futbolista. 14 campeonatos en España, el Sub-17 europeo con la Selección y la Champions con el FC Barcelona. Recibió 17 distinciones. Foto: EFE.

Redacción Deportes y EFE (D)

Impulsa y defiende la inclusión de la mujer en el deporte, en todos los estamentos de la sociedad. Casi siempre alza su voz, pero para defender los derechos femeninos, la equidad salarial en el fútbol, los espacios para jugar.

El fútbol ha sido esa puerta que encontró la española Alexia Putellas para alcanzar los progresos de esta actividad.

La marca de juguetes Lego la incluyó en una campaña para promover la inclusión de niñas y niños, por medio de los juegos y las actividades, en 2021.

El propósito es que no haya esa diferenciación de actividades masculinas o femeninas, sino libertad para elegir. Ella se convirtió en la primera jugadora en ganar por segunda vez consecutiva el Balón de Oro, honor que une también a sus dos galardones como Jugadora del Año de la UEFA.

Aficionada del Barcelona durante toda la vida, en mayo de 2021 se convirtió en la primera jugadora de su club en levantar el trofeo de la UEFA Women’s Champions League. Y esas hazañas ayudaron a Alexia a ganar un triplete de premios individuales sin precedentes: Jugadora del Año de la UEFA, The Best de la FIFA a Mejor Jugadora y Balón de Oro Femenino.

Alexia nació en Mollet del Vallés (Barcelona) hace 28 años y desde pequeña tuvo un balón en los pies. Con tan solo 7 años ya jugaba en el Sabadell y era la más pequeña del equipo, en el que la mayoría de niñas tenía 13 años, recoge la página oficial del FC Barcelona.

En su colegio ella era la que mandaba a la hora de hacer los equipos en el recreo. “Nunca me sentí desplazada. Eran los amigos del pueblo de toda la vida y contaban conmigo para todo. Siempre jugaba. Era la mujer mandona. En el patio hacía yo los equipos. O me tocaba elegir o me elegían la primera”, aseguró en la entrevista.

Su mundo siempre fue el balón y con 10 años convenció a su padre, Jaume, para que la apuntara a jugar en los torneos de verano que organizaba Xavi Hernández, hoy DT del Barcelona. Ella siempre ha sido incansable y no ha puesto repartos a las horas de entrenarse, en lluvia o nieve.

Estudió también Administración de Empresas en la Universidad a Distancia. Es fan de Rihanna, de Beyoncé y de Marc Anthony, a quienes suele escuchar en las concentraciones. Aparte del fútbol, corre, monta en patines, hace surf, juega PlayStation, lee y practica escalada.

