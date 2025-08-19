Alexander Isak, delantero del Newcastle United, confirmó que su etapa en el club inglés llegó a un punto crítico, alegando que la confianza con la directiva se ha roto debido a promesas incumplidas.

Como destaca The Guardian, el sueco Alexander Isak dijo que “actuar ahora como si estos problemas fueran nuevos es mentir”, señalando que había comunicado su postura al club con anterioridad y que la relación ya no podía continuar bajo esas condiciones.

Alexander Isak exige salir del Newcastle

Según informa Sky Sports, Alexander Isak decidió mantener silencio durante meses mientras circulaban versiones erróneas sobre su situación. El delantero explicó que esa prudencia permitió que otros difundieran su propia versión de los hechos, aunque no reflejara lo acordado en privado.

“La realidad es que se hicieron promesas y el club ha sabido mi posición desde hace mucho tiempo”, dijo Isak, destacando que un cambio sería lo mejor para todas las partes.

La tensión se ha reflejado en la dinámica del equipo. Isak no participó en la gira de pretemporada del Newcastle, argumentando una lesión que, según los medios ingleses, no fue confirmada por los exámenes médicos realizados.

Desde entonces, ha entrenado de manera individual y ha sido excluido de varios eventos del club. Como indica The Guardian, el Newcastle rechazó una primera oferta del Liverpool de 148 millones de dólares, mientras que valora al delantero en 202 millones, al cambio de este martes 19 de agosto, generando un impasse en las negociaciones.

Por su parte, el Liverpool ha mostrado un interés persistente en fichar al atacante. Sky Sports reporta que los ‘Reds‘ consideran que sería un refuerzo clave para su delantera en su objetivo de revalidar el título de la Premier League, pero la diferencia entre las valoraciones de ambos clubes ha complicado la operación.

Isak debutó en el 2016 en el AIK Solna de Suecia. Luego pasó al Borussia Dortmund en el curso 2016-17. Luego de dos temporadas, en la 2018-19 fue contratado por el Willem II. En la 2019-20 aterrizó en la Real Sociedad, donde se dio a conocer al mundo. En el verano de 2022 fue transferido al Newcastle a cambio de 73 millones de dólares.

Transfermarkt detalla que el sueco lleva jugados en su carrera 324 partidos. Anotó 144 goles, dio 30 asistencias y en cancha acumula 21 685 minutos. Con su selección hizo 16 goles en 52 compromisos internacionales.

