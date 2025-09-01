El delantero sueco Alexander Isak, de 25 años, está a un paso de convertirse en el fichaje más caro de la historia de la Premier League, tras el acuerdo alcanzado entre Liverpool y Newcastle United por unos 170 millones de dólares.

Con esta operación, Isak también será el tercer traspaso más caro de la historia del fútbol.

Según Transfermarkt, sitio especializado en valoración del mercado de fichajes, el traspaso supera la reciente llegada del alemán Florian Wirtz al propio Liverpool por unos 147 millones de dólares más variables.

Ambas operaciones marcan una ventana de fichajes récord para los ‘Reds’, que ya gastaron unos 500 millones de dólares en refuerzos.

Newcastle United cede: la negociación más difícil de la temporada

El Newcastle United, equipo en el que militaba Isak hasta ahora y con el que tenía contrato hasta junio de 2028, se mostró reacio a venderlo durante las últimas semanas.

Sin embargo, la insistencia del Liverpool, con su tentadora oferta, terminó por destrabar la negociación.

Este 1 de septiembre se deberá oficializar la transacción ya que se cierra el mercado de fichajes.

¿Quién es Alexander Isak?

Isak, nacido en Suecia el 21 de septiembre de 1999 y con raíces eritreas, está consolidado como uno de los delanteros más prometedores del mundo.

Con 1,92 metros de altura, se ha consolidado como uno de los atacantes más prometedores de Europa gracias a su potencia física, velocidad y capacidad goleadora.

Debutó profesionalmente con el AIK de Estocolmo. Luego dio el salto al Borussia Dortmund, antes de brillar en la Real Sociedad de España. En 2022 fichó por el Newcastle United.

Su fichaje al Liverpool rompe récords en Inglaterra y en la historia del fútbol.

Los fichajes más caros de la historia

Neymar al PSG (2017): 259 millones de dólares

259 millones de dólares Kylian Mbappé al PSG (2018): 211 millones de dólares

211 millones de dólares Alexander Isak al Liverpool (2025): 170 millones de dólares

Se debe destacar que en este listado de los fichajes más caros figura el ecuatoriano Moisés Caicedo, quien pasó en el 2023 del Brighton al Chelsea por 116 millones de euros (135 millones de dólares), ubicándose entre los 15 traspasos más valiosos de todos los tiempos.