Álex Arce fue el mejor jugador de Liga de Quito y de la Liga Pro en el 2024. Su nombre es sinónimo de gol y las defensas de los equipos de Ecuador y de Sudamérica lo sufrieron jornada a jornada.

Álex Arce demostró desde el primer momento que piso tierra ecuatoriana y se puso la camiseta de Liga de Quito, que se trata de un delantero que venía a dejar una profunda huella en la retina de los exigentes hinchas albos.

La temporada de Álex Arce

Arce fue contratado por Liga en febrero de 2024. Llegó desde Independiente Rivadavia de Argentina. Ahí fue clave para el ascenso a la Primera División. En su paso por esta institución aportó con 28 goles en 37 partidos.

Con pocas hora de estancia en Quito saltó a la cancha en la final de ida de la Recopa Sudamericana ante el Fluminense en el Rodrigo Paz Delgado.

Ingresó a los 56 minutos en lugar de Luis Estupiñán. A los 90+2′ anotó el 1-0 definitivo y se presentó ante la afición ecuatoriana como el nuevo grito de gol de los, por ese entonces, campeones de la Copa Sudamericana y de la Liga Pro.

En la Copa Libertadores anotó dos goles en seis partidos, y en la Sudamericana aportó con tres tantos en cuatro presentaciones.

Pero sin dudas su mejor versión se observó en la Liga Pro. En la primera etapa aportó con 12 goles, en la segunda con 14 y en las finales ante Independiente del Valle se hizo presente con un doblete en la final de ida.

Sus 28 tantos lo convirtieron en el goleador del torneo. Con 20 quedó el colombiano Jeison Medina, delantero de Independiente, y Diego Armas, mediocampista ecuatoriano de Técnico Universitario alcanzó la misma cifra.

En la Copa Ecuador anotó un tanto. En total vulneró las porterías rivales en 35 ocasiones y dio cuatro asistencias.

¿Cuál es el futuro de Arce?

Como no podía ser de otra manera, Arce llamó la atención de más de un equipo del futbol de exterior.

En agosto, Miguel Gareppe, representante del deportista, reveló que el paraguayo estuvo a punto de abandonar la disciplina de los capitalinos para marcharse al fútbol de Brasil, pero decidieron que se quede en Ecuador.

“Corinthians hizo todo el esfuerzo y el empeño para llevarse a Álex. Atendieron los requerimientos del jugador y del club“, comentó Gareppe, dando por zanjado esta negociación debido a que el mercado de pases en Ecuador en ese momento estaba cerrado.

Aseguró que “en un momento” hubo “un acuerdo” entre las partes y la negociación seguía su curso normal, pero todo se detuvo por la lesión de Michael Estada, el otro delantero con el que cuentan LDU.

“Liga no se puede quedar sin 9. Entendimos la parte del equipo y decidimos que Alex siga en Ecuador y no se mueva de ahí como estaba pactado desde un principio”, dijo en ese momento en entrevista con La Unión AM, radio de Paraguay.

Este lunes 16 de diciembre de 2024 el que habló del tema es Isaac Álvarez, presidente de Liga de Quito.

Pese a que todo apuntaba a que el jugador no siga en el equipo para el siguiente año, el directivo aseguró que aún no está nada cerrado y que mantiene las posibilidades abiertas para que no deje la institución y cumpla con el contrato que se extiende hasta diciembre de 2026.

“Álex dejará LDU solo si hay algo que nos convenga a nosotros y al jugador, por ahora, no hay nada cerrado”, dijo.

“La propuesta de Brasil no era factible, hicimos la contra propuesta no hubo respuesta. Yo quisiera disfrutarlo en Copa Libertadores”, declaró en Área Deportiva.

“Si tuviera que seguir en Liga, con mucho gusto, pero tengo mis pretenciones y mis ambiciones que son muy parecidas a las de Arce”, aseguró Gareppe en declaraciones con Cardinal Deportivo a su arribo a Paraguay este lunes.

