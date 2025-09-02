El Atlético Mineiro del ecuatoriano Alan Franco confirmó este martes 2 de septiembre el regreso de Jorge Sampaoli como director técnico, en reemplazo de Cuca.

El entrenador argentino firmó contrato hasta finales de 2027, lo que asegura su permanencia por lo que resta de la temporada y dos años más.

“Ha vuelto. El campeón estatal del Minas Gerais 2020, Jorge Sampaoli, regresa para su segunda etapa como entrenador del ‘Alvinegro’”, publicó el club brasileño en sus redes sociales, oficializando su retorno al ‘Galo’.

Jorge Sampaoli y el reencuentro con Alan Franco

La llegada de Jorge Sampaoli significa también el reencuentro con Alan Franco, quien ya había sido dirigido por él en 2020.

En aquel entonces, el técnico argentino pidió la contratación del ecuatoriano, que se encontraba en Independiente del Valle y rápidamente se ganó minutos importantes en el equipo.

Ese año, Franco disputó 33 partidos, anotó 3 goles y superó los 1 800 minutos, además de conquistar el Campeonato Mineiro 2020. Aunque con la salida de Sampaoli perdió protagonismo, quedó marcado como uno de los refuerzos destacados de su gestión.

Ele está de volta! 🔙🇦🇷



CAMpeão Mineiro em 2020, Jorge Sampaoli retorna para a sua segunda passagem como comandante Alvinegro! Com 65 anos e grandes trabalhos no currículo, o técnico assina vínculo válido até o final de 2027! 💪🏼



Agora é sem distanciamento social: estaremos… pic.twitter.com/7TJXzjUE46 — Atlético (@Atletico) September 3, 2025

Franco y su presente en el Mineiro

Tras su primera etapa en el Atlético Mineiro en 2020, que fue positiva y con bastante participación, en 2021 apenas disputó algunos partidos, lo que provocó que en 2022 saliera cedido al Charlotte FC. A mitad de ese mismo año recaló en Talleres de Córdoba, donde jugó una temporada, hasta que en 2023 el Mineiro decidió repescarlo.

Desde entonces se ha consolidado como un jugador importante del ‘Galo’, siendo titular y pieza clave del equipo, incluso con los constantes cambios de entrenadores.

Con la camiseta del club brasileño, Alan Franco acumula 153 partidos, 3 goles y cerca de 10.000 minutos en cancha. En cuanto a títulos, conquistó cuatro Campeonatos Mineiros, además de la Serie A de Brasil y la Copa de Brasil en 2021. También fue subcampeón de la Copa Libertadores 2024.

