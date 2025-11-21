El entrenador del Atlético Mineiro, Jorge Sampaoli, confirmó este viernes 21 de noviembre que el mediocampista ecuatoriano Alan Franco aún no está descartado para disputar la final de la Copa Sudamericana, que se jugará este sábado 22 ante Lanús.

El futbolista tricolor regresó a Brasil con una molestia en la cadera, sufrida durante el amistoso entre Ecuador y Nueva Zelanda, el pasado 18 de noviembre, pero el técnico argentino mantiene la esperanza de poder contar con él para el compromiso decisivo.

Alan Franco aún tiene chances de jugar la final de la Sudamericana

“Su lesión no es tan invalidante. Si está para jugar, lo hará, no tengo dudas de eso”, explicó Sampaoli en rueda de prensa.

“Si no llega, perderíamos algo de recuperación en el mediocampo, pero no cambiaría la estructura del equipo”.

El estratega señaló que Franco recibirá una evaluación nuevamente antes del encuentro para determinar si está en condiciones de jugar.

Más allá de la situación del ecuatoriano, Sampaoli dedicó varios minutos a analizar al rival de turno, destacando el rendimiento del conjunto argentino a lo largo del certamen continental.

“Lanús llega merecidamente a esta instancia por su consolidación colectiva. Lo más importante que tiene este equipo es su regularidad en el funcionamiento”, comentó.

El técnico también resaltó el nivel individual de algunos jugadores del “Granate”, como el delantero Rodrigo Castillo, el defensor José Canale y el experimentado Eduardo Salvio, exjugador del Atlético de Madrid y Benfica.

La importancia de Alan Franco en el ‘Galo’

Alan Franco se ha convertido en una pieza clave dentro del esquema de Jorge Sampaoli en el Atlético Mineiro.

El mediocampista ecuatoriano ha sido titular en la gran mayoría de los compromisos, ausentándose únicamente por lesión o por sus convocatorias con la Selección de Ecuador.

En lo que va de 2025, Franco ha disputado 51 partidos, 50 de ellos como titular, acumulando más de 4 300 minutos y un gol.

Por la Copa Sudamericana, su impacto ha sido aún más notorio: ha sido titular en todos los encuentros en los que estuvo disponible, y solo se perdió algunos por molestias físicas.

En total, ha jugado nueve partidos en el torneo continental, consolidándose como uno de los jugadores más regulares del ‘Galo’.

Ficha del partido

Lanús vs. Atlético Mineiro

Fecha: Sábado 22 de noviembre

Hora: 15:00 (hora de Ecuador)

Estadio: Estadio Defensores del Chaco.