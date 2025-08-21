Liga Deportiva Universitaria recibe este jueves 21 de agosto al Botafogo en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

En el partido de ida, disputado en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, el conjunto ecuatoriano cayó apenas 1-0, con un gol de Arthur a los 20 segundos tras un error defensivo.

Pese al resultado adverso, el partido dejó un sabor agridulce. El marcador no reflejó lo sucedido en la cancha. El ‘Rey de Copas’ dominó largos pasajes, generó ocasiones claras, pero careció de eficacia en la definición.

Con esa mínima diferencia, la serie sigue abierta y la ‘U’ mantiene intactas sus posibilidades de volver a unos cuartos de final de Libertadores, instancia a la que no accede desde 2019.

¿A qué hora juega Liga de Quito?

El partido de vuelta entre Liga de Quito y Botafogo se disputará este jueves 21 de agosto a las 17:00 (hora de Ecuador), en el Estadio Rodrigo Paz Delgado.

Será la tercera visita oficial de Botafogo al escenario albo: ya jugó en Quito por Copa Sudamericana y por Libertadores, pero nunca ha logrado ganar. La buena noticia para Liga es que se mantiene invicto en casa frente al ‘Fogão’.

Para este partido, Liga de Quito anunció que contará con un estadio repleto, gracias a la gran respuesta de su afición.

En los últimos años, la hinchada ha sido recíproca con los éxitos del equipo, acompañándolo de manera masiva. De hecho, en lo que va del 2025, la ‘U’ es el club que más boletos ha vendido en el fútbol ecuatoriano.

Historial entre Liga de Quito y Botafogo

En total, Liga de Quito y Botafogo se han enfrentado en cinco ocasiones, con un balance parejo:

1 victoria de Liga

2 triunfos de Botafogo

2 empates

Goles: Liga 2 – Botafogo 3

El único triunfo de los albos fue el 11 de abril de 2024, en el mismo Rodrigo Paz Delgado.

Ese día, bajo la dirección de Josep Alcácer, Liga ganó 1-0 con gol de Lisandro Alzugaray a los 4 minutos. Minutos después, un tanto de Michael Estrada fue anulado por el VAR.

¿Quién juega hoy?

Copa Libertadores

Liga de Quito vs. Botafogo

Fecha: Jueves 21 de agosto

Hora: 17:00

Estadio: Rodrigo Paz Delgado

River Plate vs. Libertad

Fecha: Jueves 21 de agosto

Hora: 19:30

Estadio: Monumental de Buenos Aires

Palmeiras vs. Universitario

Fecha: Jueves 21 de agosto

Hora: 19:30

Estadio: Allianz Parque

Copa Sudamericana

Godoy Cruz vs. Atlético Mineiro

Fecha: Jueves 21 de agosto

Hora: 17:00

Estadio: Feliciano Gambarte

Lanús vs. Central Córdoba

Fecha: Jueves 21 de agosto

Hora: 19:30

Estadio: Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez

