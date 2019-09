La DT Wendy Villón empezó su carrera futbolística a los 14 años

LEA TAMBIÉN

Wendy Villón suspira, su voz se entrecorta, hace un esfuerzo para no llorar. Ese momento de desconsuelo se origina cuando recuerda a su exentrenador Mauricio García, quien falleció el 8 de enero del 2018. A él lo define como uno de sus mejores maestros en el fútbol.

Ella tenía 14 años cuando se separó de su familia en Guayaquil y viajó a Quito para vincularse al equipo Espuce, por invitación de García. Se unió al grupo después de convencer a su madre, Rosa Mercado, para que la dejara cumplir su sueño de convertirse en futbolista. “Empecé a jugar los campeonatos y allí arrancó todo”.



Extraña a su extécnico porque también fueron colegas e incluso rivales en las finales de los torneos nacionales. Cuando se encontraban se abrazaban con emoción. “Fui su jugadora desde los 14 años y no tenerlo es muy triste”.



Conoció a García por su prima Jazmín Mercado, quien ya jugaba en Espuce. Villón agradece a su pariente por haber intercedido para que su progenitora la dejara ir a jugar en Quito. “Jazmín es mayor a mí y por ella conseguí el permiso”.

Wendy Villón (der.), directora técnica del Deportivo Cuenca. Fotos. API

Con García jugó fútbol de salón y fútbol 11 hasta los 20 años. “Él marcó parte importante de mi vida, porque jugando en Quito me conocieron en Guayaquil”. Volvió a su ciudad de origen y jugó en Emelec, Barcelona, entre otros equipos.



A los 16 años fue convocada a la Selección nacional por el técnico Gary Estupiñán. Él no la había llamado antes, relata Villón, porque conocía de ciertos antecedentes que no la favorecían. El DT conversó con ella y le exigió disciplina. Wendy se comprometió a cambiar para bien y en 1998 viajó a su primer Sudamericano Sub 17 en Mar del Plata, Argentina.



Desde ese año hasta el 2006 defendió a la Tricolor, fue capitana y medallista de bronce en los Bolivarianos del 2005. Su último torneo internacional fue en Mar del Plata, donde se había estrenado ocho años atrás. Allí Ecuador se clasificó a los Juegos Panamericanos Brasil 2007. Colgó sus botines por una lesión de rodilla.



Por su temperamento, liderazgo, manejo de grupos y conocimiento, sus compañeras decían que tenía perfil para DT. Para reforzar sus conocimientos ingresó a la Universidad Estatal de Guayaquil y el 2011 se graduó como licenciada en Cultura Física.

Ese mismo año se convirtió en asistente técnica de las selecciones de fútbol de Guayas, teniendo como técnicos a Patricio Villavicencio y a Fabián Banguera. El 2012 fue designada estratega principal de los combinados de Guayas.



Desde entonces hasta el 2018 sumó múltiples títulos nacionales con sus dirigidas, en diferentes categorías. En diciembre del 2017, de forma paralela, trabajó como DT de la Tricolor.



La entrenadora de 41 años suma dos bicampeonatos nacionales con los equipos guayaquileños Rocafuerte FC y Unión Española. Ahora su meta es sumar otro título nacional con Deportivo Cuenca, cuya primera final de la SuperLiga Femenina de Fútbol será este 21 de septiembre del 2019 (11:30) con Ñañas, en Quito.



Nataly Villavicencio, presidenta de la Comisión de fútbol femenino del ‘Expreso Austral’, define a Villón como una profesional seria, exigente y exitosa. Aquello valoran sus dirigidas y “la quieren como si fuera su madre, se respetan y son una verdadera familia”.



Villón llegó a Cuenca con 10 jugadoras guayaquileñas y luego se sumaron otras cuatro. De ese grupo, tres son mundialistas y las otras, en su mayoría, fueron seleccionadas del país.

Origen. Nació en Guayaquil el 9 de mayo de 1978. Es licenciada en Cultura Física.



Trayectoria. Empezó a jugar fútbol con niños del barrio, desde los 10 años.



Éxitos. Vistió los colores de Ecuador como jugadora y entrenadora. Suma cuatro títulos nacionales con equipos guayaquileños: Rocafuerte FC (2013-2014) y Unión Española (2015-2016).