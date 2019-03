La guerra de las pantallas; el VAR y su primer terremoto en la Champions League

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Neymar está furioso porque el VAR, el famoso asistente de video al arbitraje que aterrizó en los octavos de final de la UEFA Champions League, jugó el miércoles 6 de marzo de 2019 un papel crucial en la eliminación del París Saint-Germain ante el Manchester United, como en el desenlace de la eliminatoria que el Porto ganó a la AS Roma.

“Es una vergüenza. Ponen a cuatro tipos que no saben nada de fútbol para ver un tiro en cámara lenta por televisión... ¿Cómo va a cometer mano si está de espaldas?”, señaló el brasileño en Instagram, dando altavoz a una polémica que continúa este jueves.



¿Es sancionable el brazo separado del cuerpo de Presnel Kimpembe, que salta de espaldas tras un disparo de Diogo Dalot?

El jugador de Paris Saint Germain Neymar Jr. observa desde el banco este miércoles 6 de marzo de 2019, en un partido de la UEFA Champions League entre París Saint Germain y Manchester United en el estadio Parque de los Príncipes en París (Francia). EFE

“Pitar un penal por mano es muy complicado, se presta al debate. Es 50-50%”, señaló tras el partido el entrenador del PSG, Thomas Tuchel, que confirmó seguir siendo a pesar de todo “un gran hincha del VAR”.



En Inglaterra el punto de vista cambia. “ Los parisinos están furiosos pero solo pueden culparse a ellos mismos por no aprovechar su oportunidad ” , señaló The Times. “ El penal acordado por mano es una decisión que parece coherente pero que parece dura para algunos ” , añadió The Guardian.

‘No es penal ni en un millón de años’



Peter Walton, antiguo árbitro de la Premier League, defendió en el Times una decisión “muy importante, determinante, tomada con razón por el asistente de video”, opinión que no comparten otras glorias del fútbol.



“Me da igual lo que digan los árbitros, simplemente no hay mano, el reglamento no vale”, señaló en la televisión británica Rio Ferdinand.



Michael Owen, su antiguo compañero en el Manchester United y en la Selección inglesa, compartió punto de vista. “Para mí no es penal ni en un millón de años”, dijo.



Para el Balón de Oro en 2001, el debate sobre el VAR, introducido en la Champions League esta temporada en octavos de final, no se apagará nunca: “Lo que se ve con el VAR es que todos los antiguos futbolistas pensamos que no hay penal, pero cada árbitro piensa que sí. Es un abismo entre los dos, es lo que me preocupa”.



Los árbitros, acusados de interpretar mal las imágenes, seguirán siendo la diana de los vencidos, como muestra la salida de tono del presidente del AS Roma el miércoles.