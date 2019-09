El uso del ‘VAR criollo’ no está prohibido en Ecuador, según funcionario de la FEF

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Rodrigo Espinosa, presidente de la Comisión Nacional de Arbitraje de la Ecuafútbol, aclaró que el reglamento del organismo no prohíbe que los jueces puedan apoyarse en imágenes para tomar una decisión durante los partidos.

“En la Comisión hay árbitros con mucha experiencia y ninguno de ellos me dijo que es antirreglamentario”, dijo. Inmediatamente aclaró “no con esto estoy diciendo que deberíamos hacerlo”.



Espinosa respondió así a la polémica que surgió este 16 de septiembre, durante el partido entre El Nacional y Técnico Universitario. En ese juego, el cuarto árbitro Javier Colcha se apoyó en las imágenes de una cámara de la transmisión de TV, para recomendar al árbitro central Mario Romero que rectifique un penal que sancionó a favor de los ambateños.



Ese hecho tuvo repercusión internacional, con publicaciones en medios como Marca, AS, TyCSports, Infobae... El ‘VAR criollo’, como se lo llamó, generó críticas.



Espinosa aclaró que aún no ha recibido el informe del partido, para conocer las razones de la actuación de los jueces. “Quiero pensar que actuaron para corregir un error”, dijo el directivo este 17 de septiembre, en el edificio de la

FEF.



Recordó que los jueces están citados a una reunión extraordinaria, para este miércoles 18 de septiembre, en la sede de la Ecuafútbol en Guayaquil, para analizar sus actuaciones. Así mismo, contó que de ahora en adelante los árbitros viajarán con un asesor, que los acompañará al estadio, para realizar un mejor trabajo.