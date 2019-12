Gustavo Vallecilla y Víctor Mendoza buscan ganarse la titularidad en Barcelona Sporting Club

LEA TAMBIÉN

Gustavo Vallecilla cumplió con su primera práctica en Barcelona Sporting Club, tras confirmar su fichaje, la mañana de este viernes 27 de diciembre del 2019. El zaguero de 21 años llegó procedente de Aucas, con la ilusión de ganarse un puesto en el cuadro porteño.

Tras la salida de Frickson Erazo, Robert Herrera y Alejandro González, los toreros buscaron fortalecer su bloque defensivo. Vallecilla, que se destacó en la selección sub 20, espera conseguir un espacio en las alineaciones del DT Fabián Bustos.



“Ojalá pueda ser titular, aún no he conversado con mis compañeros. Pienso que Barcelona puede ser mi vitrina, es una oportunidad que debo aprovechar”, dijo el deportista en rueda de prensa, tras finalizar la práctica.

Emmanuel Martínez se sumó hoy a la #PretemporadaBSC2020 y cumplió con los chequeos médicos respectivos 👨‍⚕️⚽️ pic.twitter.com/wquwyBb7OB — BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) December 27, 2019



Junto a Vallecilla estaba el portero Víctor Mendoza, que regresó tras su paso por Mushuc Runa, en condición de préstamo. Él cumplió con los chequeos médicos y formará parte del equipo que viajará a Manta el próximo 2 de enero.



Se siente motivado tras su regreso, por lo que evitó polemizar sobre la inminente llegada del portero argentino Javier Burrai, que estaría en negociaciones con la directiva, para reforzar a la plantilla en el 2020.



“Es importante que haya una sana competencia, convencido de que todos buscamos el mismo objetivo. Ya será cuestión del entrenador (elegir entre ambos), yo siempre trabajaré para ser el titular”, dijo el portero de 25 años.