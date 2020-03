Antonio Valencia y Jefferson Montero conversaron sobre Liga de Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En tiempos de cuarentena, las redes sociales han servido para unir a la gente. Los jugadores del país han utilizado los envigo de las distintas plataformas para entrevistas, entrenamientos y para conversar con amigos lejanos. Ese fue el caso de Antonio Valencia y Jefferson Montero, quienes fueron protagonistas de una conversación que ya se hizo viral.

Valencia responde algunas inquietudes de su amigo Montero. La conversación gira al rededor del regreso del amazónico al país.



“Cuando llegué a Liga me dieron apoyo desde el capitán y el resto de los compañeros. Esta es una familia. Ya ganamos títulos u queremos seguir haciéndolo. llegué al país y en menos de un año ya alzamos dos títulos”, dijo el ‘Toño’.



Montero aseguró que eso es lo que busca y recordó lo que vivió cuando volvió al Ecuador para defender al Emelec.



“Eso es bueno, porque yo te comenté lo que me pasó. La gente dice que uno habla por hablar. Yo te comenté. Te dije que tenías un mes y no podía. Pero la gente se da cuenta. Yo no he salido por la puerta de atrás…”, dijo la ‘Turbina’.

Se te hincha el pecho al escucharle al Toño hablar como habla de Liga. pic.twitter.com/ZhofVyY3v9 — Jorge Esteban (@BeardBodo) March 29, 2020



Montero hace un guiño a los lingüistas y a la dirigencia. “La gente de Liga se está conectando”. Luego, Valencia interrumpe con una confesión que se ha hecho viral.



“Tú no sabes la conexión qué hay en esa cancha tío, tú estás cansado y quieres seguir corriendo, tío. Acá somos una familia. La verdad pensé que tras salir de Manchester iba a ser complicado y distinto. Pensé que la diferencia iba a ser grande, pero no. La gente me ha tratado maravilloso”, dice ‘Toño’ Valencia.

Antonio Valencia y Jefferson Montero, cuando ambos militaban en clubes de la Premier League de Inglaterra. Foto: Archivo/ EFE

Montero está en los planes de la dirigencia de Liga de Quito. Esteban Paz, presidente de la Comisión Especial de Fútbol, aseguró a finales de febrero que hay interés por el jugador que actualmente milita en el Birmingham City de la Champion Ship de Inglaterra (segunda división).