Antonio Valencia agradeció a Dios por salir campeón en Ecuador 

Luis Antonio Valencia, el futbolista ecuatoriano más destacado de la última década, publicó un emotivo mensaje de agradecimiento en sus redes sociales. "Gracias a Dios por permitirme cumplir un sueño: ser campeón en el país que tanto amo. Hoy solo veo dicha . ¡Gracias a todos especialmente a Liga", escribió el amazónico en Twitter.

El mensaje llegó horas después de que la 'U', con 'Toño' en cancha como protagonista, se proclamó como el primer campeón de la Copa Ecuador, un torneo que reunió a clubes de Segunda, Serie B y Serie A que llegó a su final el sábado 16 de noviembre en Manta con un sensacional partido entre Delfín SC y LDU.

Gracias a Dios por permitirme cumplir un sueño : ser campeón en el país que tanto amo 🇪🇨❤. Hoy solo veo dicha . ¡Gracias a todos especialmente a @Ldu_Oficial ! pic.twitter.com/NFAkzuc2vi — Antonio Valencia (@anto_v25) November 17, 2019



El elenco manabita se impuso por 3-1, con lo cual el marcador global fue de 3-3 (LDU ganó 2-0 en la ida), pero el tanto de visitante le permitió al equipo que dirige el DT Pablo Repetto consagrarse como campeón.



Luis Antonio Valencia, de 34 años, llegó a la 'U' esta temporada después de un década en el Manchester United de Inglaterra, uno de los clubes más poderosos del mundo. En ese conjunto llegó a ser capitán y ganó 9 títulos.



Se debe añadir que el futbolista también fue campeón de la Serie A de Ecuador con El Nacional, en el 2005. 'Toño' se formó en el cuadro militar, razón por la cual también algunos hinchas del 'Rojo' no lo perdonan por haber elegido vestirse de blanco en esta temporada, después de su paso por Europa.



Durante esta temporada ha sido criticado y hasta ha recibido insultos de algunos seguidores. Esto precisamente ocurrió en la final realizada en el Jocay. Cuando el deportista tocaba la pelota había aficionados que recordaban lo que ocurrió durante la Copa América de Brasil y el escándalo del 'Piso 17'.



"Me veo sorprendido, ahora me insultan, representé al país 10 años jugando en el Manchester, ganando la Premier, jugando Champions, FA Cup, Copa de la Liga y ahora me insultan. Pero me he dado cuenta que los me insultan nunca jugaron al fútbol", dijo Valencia después del cotejo ante Delfín.



Gracias mi Dios solo tú sabes cuanto he luchado. Solo por ser Ecuatoriano he recibido tanto insulto. pic.twitter.com/qqKXs2nr3G — Antonio Valencia (@anto_v25) November 17, 2019