Uruguay busca las semifinales de la Copa América ante un alicaído Perú (Previa)

La Selección de Uruguay buscará este sábado 29 de junio del 2019 clasificarse a las semifinales de la Copa América, en el Arena Fonte Nova de Salvador de Bahía, desde las 19:00 GMT (14:00 hora de Ecuador) en el cotejo válido por los cuartos de final del torneo continental.

El conjunto uruguayo confiará la contundencia de su ataque a sus delanteros Luis Suárez y Edinson Cavani tal como ocurrió en el partido ante Chile a puro coraje ante una alicaída Selección de Perú que incluso, podría determinar el futuro del estratega Ricardo Gareca.



Candidata al título, la ‘Celeste’ ha mostrado pinceladas de su potencial pese al desliz ante Japón (2-2), lo que no le impide ser favorita del partido en la Arena Fonte Nova gracias a los triunfos ante Ecuador (4-0) y la ‘Roja’ Bicampeona (1-0). Uruguay no llegaba a unos cuartos de final desde Argentina-2011, cuando se coronó campeón de América por decimoquinta ocasión. Tanto en Chile-2015 como en la Centenario-2016 en Estados Unidos se quedó atrapada en la fase de grupos.



La ‘Celeste’ recuperó para el duelo ante los incas al mediocentro Lucas Torreira, ausente ante Chile por un problema estomacal que le hizo perder hasta tres kilos, aunque el del Arsenal de Inglaterra no sería inicialista. El ‘Maestro’ Óscar Washington Tabárez aseguró en la antesala del compromiso que “esperamos enfrentar al mejor Perú” y que el “accidente” ante Brasil hace que despierte “el amor propio dentro de un grupo”, por lo que vaticinó “un partido con mucha dificultad”.



Mientras tanto, en Perú, la presencia en los cuartos de final significa igualar la posición de hace tres años, en la que se fue eliminada por Colombia en definición por penales. Pero en la actual edición es un premio a la irregularidad.

Los incas se presentan ante la ‘Celeste’ golpeados por el 5-0 que la ‘Seleçao’ le propinó el sábado 22 de junio en la última fecha del Grupo A y por la baja definitiva en el torneo de la ‘Foquita’ Jefferson Farfán por una lesión en la rodilla izquierda.



Tabárez puede darse el lujo de tener a su equipo estelar en plenitud de condiciones para “la otra Copa América”, como sugirió el elegante mediocampista del Real Madrid Federico Valverde.



La ‘Celeste’ confía en que sus demonios que aterrorizan en el ataque continúen rompiendo las redes y prolonguen el calvario del cuestionado Pedro Gallese.



Luis Suárez, quien tiene a Perú como una de sus víctimas preferidas (3 goles en Copa América y 3 en eliminatorias), marcó el tercero de la ‘Celeste’ en el 4-0 ante Ecuador y luego gritó gol en el 2-2 ante los Samuráis Azules.

Pero Édinson Cavani no se queda atrás. Convirtió ante los hombres del ‘Bolillo’ Gómez y le dio a Uruguay el pase a los cuartos como primeros del Grupo C al marcar el 1-0 ante Chile en el Maracaná.



El 5-0 pegó duro en el interior del seleccionado inca y dejó malherido al ‘Tigre’ Ricardo Gareca. A su turno, el capitán del seleccionado peruano, el delantero Paolo Guerrero, destacó “el poderío de Uruguay” y la “intensidad” con la que juega la Celeste, pero prometió a un elenco inca “comprometido en buscar la victoria”.



Entre las cosas que replantearía el DT estaría volver al 4-2-3-1 que utilizó en el Mundial-2018 y la eliminatoria, alinear al recuperado defensor central Carlos Zambrano por Miguel Araujo, así como a André Carrillo en el puesto de Farfán y poner desde el arranque a Edison Flores.



El ‘León’ del Basilea suizo, de 29 años y ausente ante Brasil por la una fatiga muscular, se refería a los encuentros de la clasificatoria sudamericana a Rusia: victoria de la ‘Celeste’ 1-0 en Montevideo y triunfo de los incas 2-1 en Lima.

El ganador de esta llave se enfrentará en las semifinales a Chile que superó 5-4 en los lanzamientos penales a Colombia, en la noche del viernes 28 de junio del 2019.



El partido será dirigido por el árbitro de nacionalidad brasileña Wilton Sampaio.



Posible Alineación de la Selección de Uruguay: Fernando Muslera en el arco; Giovanni González, José María Giménez, Diego Godín y Martín Cáceres en la defensa; Nahitan Nández, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Giorgian De Arrascaeta en el medio campo; Luis Suárez y Édinson Cavani en la delantera. DT: Óscar Tabárez.



Posible Alineación de la Selección de Perú: Pedro Gallese en el arco; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram y Miguel Trauco en la defensa; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, André Carrillo, Christian Cueva y Edison Flores en el medio campo; Paolo Guerrero en la delantera. DT: Ricardo Gareca.