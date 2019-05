U. Católica ganó con sufrimiento 1-0 al Mushuc Runa y escolta al Independiente

LEA TAMBIÉN

La imagen mostrada por Universidad Católica en la Copa Sudamericana -torneo al que se clasificó a la siguiente ronda en Santiago de Chile- contrasta con la del partido de este sábado 4 de mayo ante Mushuc Runa, en donde consiguió una agónica victoria por 1-0 en el coloso de El Batán.

En un discreto partido y ante escaso público, Walter Chalá (90’) anotó un solitario gol ante un ordenado Mushuc Runa en defensa, en el cotejo válido por la duodécima fecha del campeonato nacional LigaPro que le permiten sumar 25 unidades y escoltar al líder Independiente del Valle.



El ‘Ponchito’ pudo controlar el esférico y cerró los espacios al conjunto del DT ‘Sachi’ Escobar que no contó con Facundo Martínez. Además, la ‘Chatolei’ no pudo descifrar el sistema defensivo del ‘Ponchito’ que supo apelar al contragolpe cuando lo ameritaba.



Precisamente, una llegada en ataque para Mushuc Runa se produjo por esta vía al 33’, pero Alex George estuvo en ‘offside’. La U. Católica respondió al 36’ con un desborde de Jonathan Betancourt, que no pudo sortear a la zaga del Mushuc Runa que pudo recuperar el esférico. Una jugada en ataque para Mushuc Runa, llegó al 41’, con Marco Carrasco desde la derecha que aprovechó un error defensivo y remató a las manos de Galíndez. U. Católica respondió al 43’ con un ‘sombrerito’ de Jeison Chalá al golero Molina y el balón picó muy cerca del vertical.



Para el segundo tiempo, Universidad Católica saltó al campo de juego buscando abrir el marcador. Luis Amarilla al 57’ remató con potencia tras un centro desde la izquierda y estrelló el esférico en el vertical. En la réplica Jorge Palacios no pudo definir tras un grotesco error defensivo de la U. Católica. Jonathan Betancourt al 68’ no pudo definir en el mano a mano con el golero Bernardo Medina -que ingresó en sustitución de Juan Molina por lesión- gracias a una acción ‘in extremis’ de Alejandro Rébola.



En los 15 minutos finales U. Católica bregó por anotar un gol que llegó al minuto 90 cuando Koob Hurtado falló en la cobertura y Walter Chalá desde la izquierda remató con potencia para vencer la resistencia del golero Bernardo Medina y anotar la única conquista del cotejo.



El partido fue dirigido por el árbitro Guillermo Guerrero y estuvo asistido por Edison Vásquez y Ronald Flores. El cuarto árbitro fue Ángel Castillo.



En la siguiente fecha, Universidad Católica recibirá el lunes 13 de mayo en el estadio Olímpico Atahualpa al Olmedo desde las 19:15, mientras que Mushuc Runa recibirá al Técnico Universitario el domingo 12 de mayo desde las 13:00 en el estadio de EchaLeche.

Alineación de Universidad Católica:





Alineación del Mushuc Runa: