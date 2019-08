U. Católica defiende el liderato en la fecha 21 de la LigaPro ante Delfín SC

LEA TAMBIÉN

Universidad Católica, con 44 puntos, saldrá en busca de un ‘Cetáceo’, como también le dicen al club Delfín SC, y Macará, con 43, por ratificar la superioridad ante el colista, América de Quito, en una cerrada pelea por el liderato del campeonato nacional LigaPro.

El cuadro católico visitará a Delfín SC, que con 37 puntos, alentará la esperanza de seguir escalando posiciones con la posibilidad de concluir la etapa en el primer puesto de la tabla de posiciones.



En la reciente fecha del torneo, U. Católica derrotó por 2-1 al Barcelona Sporting Club en un vibrante partido, y Delfín dio la gran sorpresa de la fecha al imponerse por 0-1 en su visita a Emelec.



El enfrentamiento también supone el duelo de goleadores entre el paraguayo Luis Amarilla, con 15 anotaciones, con la camiseta de Católica, y Delfín, que tendrá a su principal rompe redes, Carlos Garcés.



Macará abrirá la fecha 21 del torneo el viernes 9 de agosto del 2019 y tratará de enderezar el timón con un triunfo sobre América, pues en los dos recientes encuentros cedió empates por 1-1 de local ante Olmedo y, por idéntico marcador, en el estadio de Liga de Quito.

La expectativa estará también en el enfrentamiento entre el popular Aucas y Liga de Quito en el denominado clásico capitalino, en el que el campeón reinante, Liga, tratará de tomarse la revancha de la derrota en su casa por 0-1 ante Aucas, por la sexta fecha.



Un triunfo permitirá al campeón igualar con 32 puntos al Aucas, en una disputa apretada por mantenerse entre los ocho primeros de la tabla de posiciones, que continuarán en puja por el título de la actual temporada.



La esperanza de gol de Liga recaerá en el atacante uruguayo Rodrigo Aguirre, y para Aucas, en el delantero argentino Juan Tévez.



Independiente del Valle retornará al campeonato ecuatoriano, tras la apretada derrota por 2-1 sufrida el pasado martes a domicilio del Independiente, en Argentina por Copa Sudamericana.

El club recibirá a uno de los últimos de la tabla de posiciones en Ecuador, Mushuc Runa.



Independiente esta en el tercer puesto, con 37 puntos, y Mushuc Runa, es decimotercero, con 19 puntos.



El quinto de la tabla de posiciones, Barcelona, procurará resarcirse de la irregular campaña en la segunda fase de la primera etapa, en su encuentro con otro de los últimos de la tabla de posiciones, Fuerza Amarilla.



Barcelona SC, dirigido por el uruguayo Leonardo Ramos, tiene 36 puntos, ocho menos que el líder, Universidad Católica, y Fuerza Amarilla es último con cuatro puntos.