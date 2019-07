La ‘U’ Católica se pone cerca del puntero con un triunfo 2-1 ante el colista Fuerza Amarilla

LEA TAMBIÉN

Universidad Católica venció 2-1 a Fuerza Amarilla en el estadio 9 de Mayo de Machala, por la fecha 19 de la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador (LigaPro). El equipo quiteño jugó con una plantilla suplente, debido a su participación en la Copa Sudamericana 2019.

Davison Jama (45’) adelantó el marcador para los ‘aurinegros’, pero los universitarios alcanzaron a remontar con los goles del paraguayo Luis Amarilla (49’) y el zaguero Édison Carcelén (72’).



Con el triunfo, la ‘Chatoleí’ alcanzó en puntaje (41’) al Macará, que tiene una

mejor diferencia de goles. Los machaleños son últimos en la tabla con cuatro unidades, al borde del descenso a la Serie B.



El conjunto ‘Camaratta’ no consideró a este encuentro como su máxima prioridad. El DT Santiago Escobar reservó a titulares como Facundo Martínez, Andrés López, Christian Oña, Gustavo Cortez y Bruno Vides para el duelo del jueves 1 de agosto frente a Independiente de Avellaneda, por la Copa Sudamericana 2019.



En frente tuvo a un Fuerza Amarilla que no sale de la crisis económica. Esta semana la Liga Profesional le restó un punto al equipo orense por no presentar los roles de pago de la plantilla durante tres meses.

Los ‘aurinegros’ tuvieron un mejor desempeño en el primer tiempo y se

adelantaron en el marcador con un tanto de Davison Jama. Al minuto 45, el volante recibió un centro de Bryan De la Torre desde la derecha y se elevó sobre Guillermo de los Santos para definir el primer gol del compromiso.



El DT Escobar no quiso más sorpresas en el segundo tiempo e ingresó al paraguayo Luis Amarilla. El delantero anotó el empate a los 49 minutos, tras una gran jugada colectiva entre Diego Armas y Bryan Oña, que culminó con un remate de cabeza del delantero. Amarilla llegó a 14 goles y es el máximo anotador del torneo local.



A pesar del empate, a los jugadores de Fuerza Amarilla les costaba hilvanar tres pases consecutivos en una cancha en muy mal estado. La Católica continuó con el dominio del encuentro y a los 52 minutos el golero José Camacho salvó el segundo gol, tras un remate de Emiliano Clavijo.



La suerte del golero terminó a los 72 minutos, cuando Camacho protagonizó un mal despeje y le cedió la pelota al zaguero Édison Carcelén, quien remató en el arco abandonado y marcó el segundo tanto de los quiteños.

Los machaleños reaccionaron con el segundo gol de la Católica, pero con un juego desordenado y una plantilla limitada no alcanzaron a inquietar al arquero Hernán Galíndez. El triunfo es el primero de los ‘Camarattas’ en Machala desde 1979.



En la siguiente jornada, la ‘U’ Católica recibirá al Barcelona Sporting Club y Fuerza Amarilla volverá a ser local frente al Guayaquil City.

El partido fue dirigido por el árbitro Carlos Bayas y estuvo asistido por Christian Lescano y Fernando Zambrano. El cuarto árbitro fue Carlos Aroca y el comisario fue Ramiro Ruiz.

Alineación de Fuerza Amarilla:

