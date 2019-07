Universidad Católica hará de la altitud un aliado ante los argentinos en la Sudamericana

LEA TAMBIÉN

Los 2 800 metros de altitud de Quito, la localía y el terreno de juego serán los principales aliados de la Universidad Católica para enfrentarse al Independiente de Avellaneda.

Así lo aseguraron Santiago Escobar, entrenador de los ‘Camarattas’ y el golero Hernán Galíndez. Ambos aspiran a llegar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.



“Humildemente lo digo. Católica jugó uno de sus peores partidos en los últimos seis meses. También influyó la cancha, que es más dura que el Atahualpa. Acá, el césped es más esponjoso, suave. Nuestra cancha es de esas que te comen las piernas”, aseguró Galíndez en rueda de prensa.



La lluvia, el terreno de juego fangoso y el desorden táctico del equipo hicieron que el ‘Trencito Azul’ perdiera 1-0 en el estadio Libertadores de América, en Argentina.



“Sabemos en lo que tenemos que trabajar. La serie está abierta, pero nos debemos cuidar de que nos hagan goles. Si nos marcan, estaremos obligados a ganar por tres goles para avanzar”, dijo Escobar.

La novedad para el juego del miércoles 31 de julio (19:30) será la inclusión de Jonathan Betancourt entre los convocados. El mediocampista esmeraldeño ya está recuperado de una lesión que le impidió ser tomado en cuenta para el partido de ida y para los tres últimos encuentros por la LigaPro.



“Hemos analizado el juego que tuvimos la semana pasada y en lo personal, me gustó lo que hicimos en el primer tiempo. Salimos a jugar sin temor ante un rival calificado”, dijo el estratega colombiano.



Ante los de Avellaneda, el equipo estuvo desconectado. No pudo concretar ocho pases seguidos y no tuvo el balón en su posesión, algo que habitualmente es una de las fortalezas del ‘Trencito Azul’.



“El estado de la cancha y la presión que generó Independiente fueron determinantes. Nos anotaron a los 16 minutos de juego”, recordó el técnico.

El grupo ha descansado poco. El fin de semana, ante Fuerza Amarilla, Escobar presentó un equipo alterno con el objetivo de que sus estelares tuvieran la recuperación ideal.



Al estadio 9 de Mayo apenas llevó a cinco de los estelares, de los cuales tres fueron titulares. Es que el equipo sí le está dando prioridad a la Copa Sudamericana. Así lo dejó claro el entrenador, quien aseguró que si clasificaba a los cuartos de final, ante Barcelona Sporting Club pondrá nuevamente un equipo alterno.



“Debemos darle prioridad a uno de los dos torneos. Los que dicen que quieren los dos certámenes a veces terminan con las manos vacías”, afirma el estratega.



La dirigencia de los ‘Camarattas’ presentó los precios de las entradas. Estos son: preferencia, USD 5; tribuna, USD 10 y palco, USD 20. Los boletos se venden desde ayer en las oficinas de AFNA y hoy estarán disponibles en las boleterías del estadio Olímpico Atahualpa.