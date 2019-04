¿Champions, ‘triplete’ y Balón de Oro? Lionel Messi avanza con paso firme

LEA TAMBIÉN

Paso a paso, la ambición de Lionel Messi va tomando cuerpo: con la “tan deseada” UEFA Champions League entre ceja y ceja, el argentino llevó al FC Barcelona a semifinales el martes 16 de abril de 2019. Todo está abierto: Europa, el ‘triplete’ Liga Santander-Copa del Rey-Champions o incluso un sexto Balón de Oro.

Europa a sus pies



Nada parece poder parar al capitán del ‘Barça’, autor de 45 goles en 42 partidos esta temporada: ni una pubalgia crónica, ni un fuerte golpe en la cara en el partido de ida de cuartos en Manchester (1-0), ni las faltas desesperadas de los ingleses en la vuelta en el Camp Nou (3-0), con dos goles suyos.



“Messi nos saca siempre de muchos problemas”, reconoció el entrenador Ernesto Valverde. “Pero, ¡vaya, no vamos a pedir perdón por tener a Messi!”.



Máximo goleador en esta edición de la UEFA Champions League (10 tantos), la ‘Pulga’ anunció sus ambiciones europeas al comenzar la temporada, prometiendo a la afición el retorno al Camp Nou de “esa copa tan linda y tan deseada”.



“La quiere, como todos los jugadores, es un competidor sin igual”, dijo el defensor francés Clément Lenglet. “Cuando tiene estas ganas y esta determinación, es casi imparable”.



Este miércoles, la prensa española resumía el sentimiento general: ¿quién podrá impedir al ‘Barça’ de Messi disputar y ganar la final del 1 de junio en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid?



“Messi vuela hacia el Wanda”, tituló el diario deportivo Marca, el más leído de España.



Antes incluso de conocer su próximo rival, a dirimir entre Oporto y Liverpool (ida: 0-2), el periódico madrileño As los da como favoritos: “Messi sigue en carrera, y tal como está no cuesta mucho verle ganador, con los suyos, de la semifinal”, escribe su director Alfredo Relaño.



Lionel Messi, delantero argentino del FC Barcelona, celebra después de anotar durante el partido de los cuartos de final de la UEFA Champions League jugado en el estadio Camp Nou en Barcelona el 16 de abril de 2019. AFP

Triplete a la vista



Vivo en todas las competiciones, el ‘Barça’ se halla a siete encuentros de revalidar el ‘triplete’ Liga Santander-Copa del Rey-Champions obtenido ya en 2009 y 2015.



Líder destacado de la Liga Santander con 74 puntos, sólo necesita tres victorias en las últimas seis jornadas, salvo un pinchazo previo del Atlético de Madrid (2º, 65 puntos), para levantar el 26º campeonato español de su historia, el octavo en once años.



En la Copa del Rey, los catalanes disputarán el 25 de mayo la final ante el Valencia, optando a una racha inédita de cinco títulos consecutivos y el 31º para el club.



Y en Europa, después de caer tres años seguidos en cuartos de final, el ‘Barça’ disputará las semifinales (previstas entre el 30 de abril y el 8 de mayo) con la aspiración de levantar su sexto cetro continental y el quinto de la era Messi.



“Hay que dar un pasito más, poquito a poquito, y pensar en la Liga, encarrilarla y ser campeones lo antes posible, sin relajarnos, y después ya pensaremos en las semifinales”, dijo el martes el argentino.