La UEFA Champions League 2019-2020 se inicia con un nuevo balón

La fase de grupos de la UEFA Champions League 2019-2020 comenzará este martes 17 de septiembre del 2019 con ocho partidos, que se disputarán con un nuevo balón que ha cambiado su imagen e incorpora los colores tradicionales de la competencia europea.

El esférico, fabricado por la marca adidas, que lo ha presentado este mismo martes en sociedad, será con el que se dispute esta fase de grupos, mientras que la fase de eliminatorias se jugará con otro modelo.



Según la marca y la UEFA este “llamativo diseño presenta un nuevo colorido que se ha actualizado inspirándose en la pasión mostrada por jugadores y aficionados de todo el mundo”.







“Una mezcla de azules, naranjas fluorescentes y amarillos conforman el abanico de colores para el balón de este año. Las famosas estrellas del balón son ahora de mayor tamaño, con un blanco contundente y sólidas líneas negras”, apunta en un comunicado la UEFA, quien precisa que la textura es sin costuras y adherida termicamente, lo que “ayuda a aumentar la precisión de los jugadores, dándoles un toque más auténtico cuando reciben un pase. El balón también tiene una baja absorción de agua y una superficie texturizada que ayuda a optimizar el rendimiento”.



La fase de grupos 2019-2020 empezará a partir de las 16:55 GMT (11:55 hora de Ecuador) en San Siro, con el encuentro Inter de Milán vs. Slavia Praga, y en Lyon, con el partido entre el Olympique y el Zenit San Petersburgo.



A las 19:00 GMT (14:00 hora de Ecuador) se jugarán los partidos Nápoli vs. Liverpool, Salzburgo vs. Genk, Borussia Dortmund vs. FC Barcelona, Benfica vs. Leipzig, Chelsea vs. Valencia y Ajax vs. Lille.