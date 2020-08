La quinta jornada del Torneo Guardianes 2020, en México, tuvo participación de siete futbolistas ecuatorianos

LEA TAMBIÉN

Siete futbolistas ecuatorianos estuvieron presentes en el inicio de la quinta jornada del torneo Guardianes 2020, que arrancó el viernes 14 de agosto del 2020 con el duelo entre Puebla y Pachuca, en México.

Anderson Julio (Atlético San Luis), Érick Castillo y Jefferson Intriago (FC Juárez), Joao Plata y Michael Estrada (Toluca), y Jordan Sierra (Tigres) sumaron minutos en la liga mexicana. De todos ellos, solo Castillo e Intriago fueron titulares. Los demás ingresaron en el segundo tiempo.

Romario Ibarra y Kevin Mercado no fueron tomados en cuenta con el Pachuca y el Necaxa, en ese orden, porque continúan lesionados. Fernando León en Atlético San Luis, y Jonathan Borja en Cruz Azul, sí fueron convocados, pero permanecieron en el banco de suplentes.



Aún falta que se complete la fecha con los partidos entre Santos (Félix Torres, Ayrton Preciado y Manuel Balda) vs Atlas (Renato Ibarra); Querétaro (Jonathan Perlaza y Jonathan Betancourt) vs. América; y León (Ángel Mena) vs. Tijuana (Miller Bolaños y Bryan Angulo).

Así les fue a los ecuatorianos que actúan en el balompié mexicano:



Viernes 14 de agosto



Puebla 0 – 1 Pachuca



La quinta fecha arrancó con el compromiso entre el Pachuca y el Puebla, en el Estadio Cuauhtémoc. Los ‘Tuzos’ sumaron su segunda victoria del torneo al imponerse por la mínima diferencia en condición de visitante. Ismael Sosa (61), desde el punto penal, puso el único gol del compromiso. Romario Ibarra no fue de la partida, por lesión.



El Pachuca es octavo con siete puntos. En la sexta jornada recibirá al Mazatlán, en el Estadio Hidalgo.



Sábado 15 de agosto



Chivas 2 – 1 Atlético San Luis



Con Anderson Julio ingresando en el segundo tiempo, y Luis Fernando León en el banco de suplentes, el Atlético San Luis cayó en su visita al Chivas de Guadalajara. En el debut de Víctor Manuel Vucetich en el banco de suplentes del ‘Rebaño’, Isaác Brizuela (61’) y Cristian Calderón (79’) le dieron al triunfo a los locales.



Mauro Quiroga (69’) descontó para el San Luis, que culminó el compromiso con diez elementos por la expulsión del argentino Matías Catalán, a los 71’. Con la derrota, el equipo que dirige el DT Guillermo Vázquez se mantiene en la décima primera posición con cinco puntos. Su próximo rival será el Cruz Azul.



Cruz Azul 3 – 2 CF Juárez



En un partido vibrante de principio, Cruz Azul volvió a la senda del triunfo ante los Bravos de Juárez. En la ‘Máquina Cementera’ Jonathan Borja fue suplente mientras que, en Juárez, Érick Castillo y Jefferson Intriago fueron titulares.



Darío Lezcano (1’) adelantó a los visitantes tras una asistencia de ‘Culebra’ Castillo. Yoshimar Yotún (33’) y Jonathan Rodríguez (48’ y 62’) le dieron vuelta al marcador. Gustavo Velázquez puso el definitivo 3-2.



La victoria le permite al Cruz Azul igualar al América en la cima de la clasificación. Ambos tienen 10 puntos, pero las ‘Águilas’ tienen un partido menos. Juárez se quedó con cinco unidades y descendió hasta el décimo segundo lugar.

Domingo 16 de agosto

Monterrey 1 – 1 Necaxa



El tricolor Kevin Mercado estuvo ausente en el empate de los ‘Rayos’ del Necaxa y el Monterrey. El extremo izquierdo de 25 años continúa lesionado, y no pudo ser considerado para el duelo ante los ‘Rayados’.



El colombiano Dorlan Pabón (59’) adelantó a los locales, mientras que Unai Bilbao (76’) empató para el Necaxa. El resultado dejó al Monterrey en la décima posición con seis puntos, mientras que el equipo del ecuatoriano se quedó en la décimo cuarta casilla con cinco unidades.



En la próxima fecha Necaxa se medirá con Santos en condición de local. Monterrey visitará al América.

Toluca 3 – 2 Tigres



Con goles de Enrique Triverio (44’) y Alexis Canelo (57’ y 93’), los ‘Diablos Rojos’ del Toluca superaron 3-2 a los Tigres del DT Tuca Ferreti. Los goles visitantes llegaron por intermedio del francés André-Pierre Gignac (40’ y 72’).



Los ecuatorianos Joao Plata y Michael Estrada en Toluca, y Jordan Sierra en Tigres, ingresaron en la etapa complementaria.



La victoria le permitió al conjunto que dirige José Manuel de la Torre ascender hasta la cuarta posición con nueve puntos, y desplazar a los felinos, que ahora se ubican en la quinta casilla con ocho unidades.



En la sexta jornada Toluca recibirá al Chivas de Guadalajara, Tigres se enfrentará a Pumas.