Tito Manjarrez sigue como presidente de El Nacional, tras reunión con el directorio

Tito Manjarrez renunció a la presidencia de El Nacional ante el directorio. Este lunes 25 de febrero del 2019, en una reunión con los directivos desarrollada en el Complejo de Tumbaco, el general retirado de las Fuerzas Armadas habría expuesto su malestar sobre la situación económica y deportiva del club. Sin embargo, su salida no fue aceptada.

"El directorio no ha aceptado ninguna renuncia. Todo lo que se dice en redes sociales es falso (...) Sigue al mando (el general Manjarrez). No ha renunciado ninguna persona. El único medio oficial para comunicar cualquier situación son los medios oficiales del club", dijo Óscar Garzón, gerente de marketing de los puros criollos, a la salida de la reunión.



Garzón fue el único que se pronunció en Tumbaco, a pesar de que varios periodistas llegaron hasta el complejo militar para obtener una declaración de quienes participaron en el encuentro, en donde se analizó la crisis del cuadro militar. Tito Manjarrez salió apresurado en su vehículo y no se detuvo para hablar sobre la situación. ​

Video: Twitter Xavier Bucheli (@XaviBuTe)



Bajo el mando de Manjarrez, los criollos consiguieron ser terceros en el 2016, clasificar a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana en el 2017 y 2018. Pero también se le culpa del escándalo del Atlético Tucumán.



Esto, en el 2017, cuando el cuadro argentino llegó dos horas tarde a jugar el duelo copero. En ese entonces, los visitantes llegaron sin uniformes. Aquel día el dirigente ordenó que el partido se disputara, allí El Nacional perdió el encuentro y quedó fuera del torneo.



En el 2018 El Nacional descendió a la Serie B. Pero por el cambio de formato del certamen fue readmitido a la categoría de privilegio. Actualmente, el equipo que dirige Marcelo Zuleta ocupa el último lugar de la tabla de posiciones, sin ninguna victoria en tres partidos disputados.