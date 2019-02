Tito Manjarrez: ‘No me disgusta la idea de tener nacionalizados’

LEA TAMBIÉN

El Nacional buscará todas las formas para salir del hueco en el que se encuentra. Este lunes 18 de febrero del 2019, Tito Manjarrez, presidente de los rojos, indicó que se analizaría la posibilidad de que jueguen futbolistas nacionalizados en el plantel militar.

El presente de El Nacional no ha presentado mejorías respecto al del año pasado. El equipo dirigido por el argentino Marcelo Zuleta es último en la tabla de posiciones del 2019 con dos partidos perdidos y con ocho goles recibidos. Todavía se analiza la llegada de más refuerzos.



“Si Frickson Erazo no tiene espacio en Barcelona SC, intentaremos volver a negociar con él. Nosotros ya habíamos llegado a un acuerdo con Erazo, llegó la propuesta de Peñarol y se truncó todo. De ahí en más nunca se volvió a comunicar con nosotros ” (102.1 FM en Quito) sobre la posible llegada del zaguero ecuatoriano.



El cuadro de los ‘Puros Criollos’ buscó a un defensor del Delfín de Manta,

pero la directiva no quiso ceder al jugador. ​“Esta descartada la presencia del zaguero Roberto Luzarraga, el presidente de Delfín SC me dijo que ese jugador no se lo va a negociar”, manifestó.







Jonathan Borja podría volver a tener una oportunidad en el plantel rojo. El volante ofensivo fue una de las figuras en el 2017. La sanción de Jonathan Borja no la impuse yo, “Lo único que queremos es que el jugador dé lo mejor de él, para el equipo, este lunes regresó a los entrenamientos”, dijo.



Tito Manjarrez señaló que el reglamento del club no descarta traer jugadores extranjeros y también se analiza la llegada de futbolistas nacionalizados. “El estatuto no prohíbe que se pueda traer extranjeros, no está claro ese tema, pero no me atrevería a hacerlo. A mí no me disgusta la otra idea que es tener nacionalizados”​, concluyó.