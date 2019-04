Los Tigres visitan al Santos Laguna con todo a favor para llegar a la final

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los Tigres UANL, vencedores por 3-0 del partido de ida la semana pasada, visitarán el miércoles 10 de abril al Santos Laguna con todo a favor para clasificarse a la final de la Liga de campeones de la Concacaf.

En Torreón, casa de su rival, los 'felinos' del estratega Ricardo Ferretti jugarán con la desesperación del rival y esperarán a que en su afán de atacar dejen espacios para convertir una vez, lo cual obligaría al Santos a hacer cinco goles para no perder por peor rendimiento como visitante.



Tigres es el mejor equipo de México en los últimos cuatro años y medio con cinco finales y tres títulos en los nueve campeonatos de liga más recientes, sin embargo no ha podido ganar el cetro de la Concacaf jamás y este miércoles tratará de colocarse en la final.



A pesar de no contar por lesión con su mejor goleador, el francés André Pierre Gignac, los Tigres buscarán hacer daño con delanteros de clase como el ecuatoriano Énner Valencia, con un par de goles en el duelo de ida, el chileno Eduardo Vargas, quien marcó uno, y el colombiano Luis Quiñones.



El sábado 6 de abril, el equipo de Ferretti venció por 2-0 a los Pumas UNAM y se consolidó en el segundo lugar del torneo Clausura; con el pase a la liguilla asegurado, el equipo se concentrará en la Liga de campeones en la que, de clasificarse mañana irá ante el mejor entre el Monterrey mexicano y el Kansas City de la MLS.

"Espero un Santos intenso y complicado", dijo Ferretti hace dos días en una conferencia de prensa en la cual dejó claro que su equipo saldrá a ganar como si la serie fuera de un solo encuentro.



Santos es dirigido de manera interina Rubén Duarte, quien debutó el domingo 7 de abril cuando el equipo fue incapaz de vencer al Pachuca con el que empató sin goles en el Clausura. Este 10 de abril apostará al milagro de golear a uno de los cuadros mexicanos de mejor defensa acostumbrado a jugar finales y ganarlas.



Con la dupla de argentinos formada por Julio Furch y Marcelo Correa, el Santos tratará de hacer un gol temprano y poco a poco llegar a tres sin recibir ninguno pero al encomienda es la más dura para el equipo en lo que va de año.