Gustavo Costas recordó cuando Barcelona estuvo cerca de ganar en el estadio de Liga de Quito

El entrenador argentino Gustavo Costas recordó sus mejores momentos como técnico de Barcelona SC, equipo con el que consiguió el campeonato ecuatoriano en el 2012. En aquel año, BSC estuvo a punto de vencer a Liga de Quito en condición de visitante.

Un gol de Claudio Bieler en el último minuto de adición permitió a la 'U' mantener el invicto. "Nos quedó un sabor amargo porque jugamos un gran partido. 'El Kitu' (Damián Díaz) estuvo magistral, hizo dos golazos. Pero se nos escapó al final", lamentó Costas, en una entrevista para Radio Huancavilca, de Guayaquil.



Barcelona consiguió el título después de 14 años de sequía y puso fin a una racha de nueve años consecutivos en que los equipos de la Sierra consiguieron los campeonatos locales.

.EN VIVO 🔴🔴#EXCLUSIVO #GustavoCostas 🟡⚫️ Recuerda cuando estuvo a minutos de ganar en Casa Blanca (año 2012):



"En ese partido nos queda un sabor amargo porque jugamos un partidazo.



El Kitu ese día fue magistral, había hecho dos golazos pero al final se nos escapó"



“Lo que más me sorprendió fue la gente. Fui campeón en muchos países pero lo que se vivió en el Monumental el día que nos dieron la copa fue hermoso e Inolvidable. El 65% de los hinchas en Ecuador son de Barcelona, eso no pasa en ningún lugar del mundo. Es algo que ni siquiera le pasa al Barcelona o el Real Madrid”, afirmó el DT.



Además, Costas comparó la presión que sintió en Barcelona con la que vivió en Racing de Avellaneda, y explicó que su experiencia en el cuadro argentino le permitió tomar las decisiones correctas para lograr el título con los 'canarios'.



"Yo no tuve nada que ver, el mérito lo tienen los jugadores, que se agrandaban en los partidos importantes. Lo que pasa es que hay mucho verso en el fútbol, pero los jugadores son los que hacen todo", argumentó el argentino.

.EN VIVO 🔴🔴#EXCLUSIVO #GustavoCostas 🟡⚫️ en @RadioHuancavilk:



“Cuando me decían para traer Arroyo dudaban por su pasado en Emelec.



Cuando vino le dije con vos vamos a ser campeones, teníamos un gran equipo y con él pudimos ganar el campeonato de punta a punta"



Además de Díaz, Michael Arroyo también fue una de las figuras del Barcelona campeón, a pesar de ser cuestionado por su pasado en Emelec. El estratega reconoció que existieron dudas sobre su fichaje, pero que el tiempo le dio la razón.



"Me encanta dirigir a jugadores 'complicados'. Arroyo es como un hijo para mí. Me respondió siempre, lo llamaba a la casa, estuve encima de él y nunca me falló. Cuando llegó al club, le dije: "Con vos vamos a ser campeones". Con su aporte pudimos ganar el campeonato de punta a punta", concluyó el actual DT del Guaraní.