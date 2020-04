Eduardo ‘Tanque’ Hurtado compartió en Twitter su nueva faceta como chef

LEA TAMBIÉN

Eduardo ‘Tanque’ Hurtado no rehúye a ningún reto. Lejos de las canchas de fútbol, el esmeraldeño aprovecha la cuarentena por el covid-19 para ponerse el traje de chef y preparar el desayuno para su familia.

El exatacante de 50 años compartió un video en sus redes sociales en el que se le observa cocinando con mucha simpatía, al puro estilo del 'Tanque'.



“Desayuno para las reinas de la casa. Hay que ayudar en todo aspecto, intentar armonizar y querer mucho más a nuestras familias. Hacer cosas nuevas siempre es una buena opción. No critiquen mi desayuno que no soy experto jajaja. Provecho para todos”, publicó en sus redes sociales.

La publicación del exseleccionado tuvo una respuesta positiva por parte de sus seguidores:



“Tanque también juegas de #9 en la cocina”, publicó @freddylazo10, o “Tanque, por tu culpa ya me toca cocinar hoy. Mi me mujer me dice ‘si @ElTanqueHurtado le hace desayuno y almuerzo a su esposa ¿y tú por qué no?’ y yo le digo porque es el tanque pues y nada a cocinar tocó hoy ajaja saludos crack”, comentó @IDDANNERCK.

El ‘Tanque’ es activo en sus redes. Interactúa con mucha frecuencia con sus seguidores: comparte fotografías de su carrera deportiva, mensajes dedicados a su esposa y su familia, incluso memes que le hacen llegar y que los toma con mucho humor.



Eduardo Hurtado es el tercer goleador histórico de la Selección con 26 tantos, solo por debajo de Agustín Delgado y Enner Valencia. Ambos tienen 31 anotaciones. Cuenta con una extensa carrera en el fútbol ecuatoriano. Jugó en Valdez, Emelec, Barcelona, Liga de Quito, Nacional, Olmedo y Técnico Universitario. También pasó por varios clubes de Chile, EE.UU., Suiza, México y Argentina.