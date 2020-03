El inicio de la segunda edición de la Superliga femenina se pospuso en Ecuador para el 14 de marzo del 2020

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Federación Ecuatoriana de Fútbol postergó, por una semana, el inicio de la Superliga femenina, que debía empezar el sábado 7 de marzo del 2020. El organismo deportivo se reunió la tarde de este martes 3 de marzo en Guayaquil y tomó esta resolución.

La segunda edición de la Superliga femenina tendrá la presencia de 18 equipos. Para la primera fase se estructuraron dos grupos. En la Zona 1 jugarán UPS Carneras, Técnico Universitario, 7 de Febrero, Macará, Barcelona, LDJuvenil de Macas, Emelec, Guayaquil City y el campeón, Deportivo Cuenca.



En la Zona 2 estarán San Miguel de Ibarra, Santo Domingo de los Tsháchilas, Olmedo, club Ñañas, El Nacional, Espe, Independiente del Valle, LDU de Quito y Quito FC.

Aucas y Fuerza Amarilla descendieron mientras que San Miguel de Ibarra y LDJuvenil de Macas se estrenarán en el certamen tras ganar el Torneo de Ascenso.



El equipo 7 de Febrero de Los Ríos también debutará en la Superliga tras ocupar el puesto que dejó América de Quito, club de desistió de participar este año porque, el plantel masculino a descender a la Primera B de la LigaPro ya no tiene obligatoriedad de tener un equipo femenino.



El calendario de la primera fecha es:

Zona 1



UPS Carneras vs. Técnico U

7 de Febrero vs. Macará

Barcelona vs. LDJuvenil

Emelec vs. Guayaquil City

Zona 2

San Miguel vs. Santo Domingo

Olmedo vs. Ñañas

El Nacional vs. Espe

Independiente vs. LDU