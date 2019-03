Superliga argentina quitará seis puntos a San Lorenzo hundido en la tabla

LEA TAMBIÉN

La Superliga argentina le descontará seis puntos a San Lorenzo al finalizar el torneo por supuestas irregularidades administrativas o fiscales, y además le impedirá incorporar jugadores en el próximo mercado de pases, informó un comunicado este viernes 22 de marzo de 2019.

Matías Lammens, presidente del ‘Ciclón’, afirmó que el club apelará la

sanción.



“El Comité de Disciplina de la Superliga emitió un fallo unánime por las irregularidades que se advirtieron en la presentación de las declaraciones juradas de San Lorenzo” por el pago de sueldos al plantel, señaló el comunicado oficial.



Con apenas 20 unidades cuando faltan dos fechas para el fin del torneo, el equipo preferido del papa Francisco ocupa el último lugar de la tabla de posiciones de la Superliga, aunque con un partido menos.



El ‘Ciclón’ visitará el sábado a Colón por un encuentro pendiente de la fecha 18 de la Superliga. La semana pasada, san Lorenzo obtuvo ante Rosario Central su primer triunfo (1-0) tras 13 partidos sin ganar.

Comunicado oficial de #SanLorenzo ante la injusta sanción aplicada por el Tribunal de Disciplina de la Superliga ➡ https://t.co/nABlXh2qlo pic.twitter.com/OmmD8q2iy5 — San Lorenzo (@SanLorenzo) March 22, 2019



La sanción es un golpe duro para la institución de Boedo, pero la permanencia de San Lorenzo en primera división no está en peligro pero podría complicarlo para la próxima temporada.



Al anunciar que apelará la sanción, Lammens señaló que el problema “tiene que ver con una refinanciación de primas de contratos que estaban en dólares”.



“El dólar tuvo un incremento abrupto el año pasado, y casi todos los ingresos que tiene el club son en pesos, y eso hizo que tuviéramos que refinanciar algunas obligaciones que teníamos asumidas en dólares”, explicó el dirigente.



El peso argentino se depreció casi 50% en 2018.

Lammens precisó que “la Superliga entiende que, al no haberse pagado en fecha al dólar del momento, hay un incumplimiento del contrato de licencias”.



El presidente agregó que San Lorenzo tiene la posibilidad de ir al Tribunal de Apelaciones.



“Somos optimistas porque creemos que tenemos la posibilidad de revertir este fallo. Creemos que hay una situación excepcional que justifica nuestra conducta. Y además no hay motivo para una sanción porque no hay ventaja deportiva”, sostuvo.