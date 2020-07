Stiven Plaza ingresó al cambio en la derrota del Valladolid ‘B’ y se quedó sin opciones de ascender en España 

LEA TAMBIÉN

El futbolista ecuatoriano Stiven Plaza jugó 30 minutos en la derrota del Real Valladolid ‘B’ (3-2) frente al FC Barcelona B, y quedó eliminado de los ‘playoffs’ de ascenso a la Segunda División del balompié español. El partido se jugó el domingo 19 de julio del 2020, en el Estadio Ciudad de Málaga.

El DT Javier Pareja prescindió del tricolor en el once inicial, y se declinó por el triplete ofensivo conformado por Kuki Zalazar, Carlos Doncel y Miguel de la Fuente.



Ambos equipos llegaron a los ‘playoffs’ con campañas similares en la etapa regular. Los blaugranas cosecharon 49 puntos en 28 partidos: producto de 13 victorias, 10 empates y cinco derrotas. Con 40 goles a favor y 27 en contra.

El Valladolid Promesas obtuvo 47 puntos en igual número de partidos: ganó 12, empató 11 y perdió en cinco ocasiones. Marcó 43 goles y recibió 28.



Por eso el encuentro fue parejo, con ambos equipos buscando apropiarse del esférico y con llegadas de peligro en ambas áreas desde los primeros minutos.



El Barcelona B abrió el marcador con un gol de Konrad (3’). Seis minutos después, tras una combinación con Zalazar, Miguel de la Fuente puso el empate transitorio. Monchu (58’) adelantó nuevamente al Barcelona en el complemento.



Con el 2-1 en contra, Pareja dispuso el ingreso del ariete tricolor a los 70 minutos para refrescar la ofensiva de los blanquivioletas. Pero Plaza pasó desapercibido, y no pudo acoplarse en el ataque con el resto de compañeros.

En la recta final del encuentro, el Valladolid tuvo el empate en los pies de Doncel, en un mano a mano que salvó de manera oportuna el meta Iñaki Peña. A jugada seguida, una acción individual de Konrad (81’) culminó con un remate potente del extremo de 18 años para ampliar la diferencia.



Miguel Rubio (89’) puso de cabeza el definitivo 3-2 tras un tiro de esquina.



La derrota no solo frustró las aspiraciones del Valladolid Promesas de ascender a Segunda División. También podrían condicionar la continuidad del atacante ecuatoriano para la próxima temporada.



Según el diario español El norte de Castilla, tras no conseguir el ascenso, buscarán cederlo a un club de Segunda División, porque tampoco consideran oportuno que se integre con el primer equipo.



El ecuatoriano de 21 años no tuvo una buena temporada con el equipo 'B' del Real Valladolid. Las lesiones no le dejaron tener continuidad. Jugó solo 10 partidos y marcó un gol.