El ecuatoriano Stiven Plaza, Lionel Messi y la PlayStation 

Stiven Plaza es un ecuatoriano de 19 años a quien Ronaldo Nazário, presidente del Real Valladolid CF, fichó por dos millones de euros (USD 2,27 millones) tras quedarse prendado de su velocidad, y acaba de empezar en la élite al punto que todavía se entremezclan el juego con la realidad, como cuando el sábado 16 de febrero del 2019 tuvo enfrente al Messi de verdad, no el de la 'Play'.

Tras verlo jugar, Ronaldo abogó decididamente por el fichaje de un futbolista aún tan imberbe, que el pasado sábado se enfrentó en el Camp Nou a jugadores, como el referido Lionel Messi, contra los que juega también en la 'vídeo consola', según reconoce.



Así, con esa naturalidad, sencillez y espontaneidad de la juventud más atrevida, lo expresó este martes el jugador en declaraciones recogidas por la web oficial de su nuevo club, al que llegó durante la 'ventana' de fichajes del pasado mercado invernal.

El ariete disputó sus primeros minutos como profesional en España en el Camp Nou, con la intención de intentar dar la vuelta al 1-0 que, cuando salió, reflejaba el marcador. "El entrenador me dijo que me divirtiera con responsabilidad", recordó Plaza que disputó los últimos 15 minutos.



"Estoy muy contento por el debut pero me quedé triste por el resultado, aunque hay que pasar la página y pensar en los próximos partidos", expresó hoy un Stiven Plaza que lleva varias semanas entrenándose para adquirir un nivel físico óptimo, con el que no llegó a Valladolid.

Stiven Plaza posa durante su presentación el 16 de enero del 2019. Foto: Nacho Gallego / EFE



Sin embargo, su debut se produjo en el escenario más grandilocuente posible desde que arribó a España. "Verme ahí fue algo increíble porque hasta hace nada veía esos partidos en la televisión o yo los jugaba con mis amigos en la Play Station"



Dice que seguirá trabajando para que lleguen más oportunidades como la del sábado pero lo suyo en el Camp Nou debió ser como formar parte de una película de ciencia ficción mil veces vista, y... como actor protagonista. Todo un sueño.



Plaza, tras su debut, se muestra "muy agradecido" con el cariño recibido por la afición blanquivioleta y también desde Ecuador. "Me han llegado muchísimos mensajes animándome y lo agradezco mucho".



"Aquí desde el primer minuto me han hecho sentir parte de esta familia que es el Pucela y estoy seguro de que, con mucho trabajo, conseguiremos el objetivo de la permanencia", precisó.

El nuevo jugador del Real Valladolid para las próximas cuatro temporadas y media admitió hace bien poco, durante su presentación, que necesita "un tiempo" para adaptarse al fútbol europeo ya que le falta "confianza" y también "algo de físico".

Plaza es consciente de la expectación que ha generado su fichaje al llegar apadrinado por Ronaldo y de que va a tener que hacer frente a la "presión" y a los "nervios", pero se siente preparado para ir creciendo "de la mano del equipo".



Según indicó, se ha sentido arropado en una plantilla de jugadores que "se entregan y que pelean ante cualquier rival" y, aunque explica que no le gusta hablar de él, reconoce que le gusta correr la banda y entrar en profundidad, por eso le "encanta" el juego del Real Valladolid.



En efecto, verle correr la banda izquierda o salir al contragolpe como centro delantero llama la atención. Los vídeos que le pasaron a Ronaldo muestran a un jugador potente, explosivo y que, con espacios, puede causar sensación en España.

Stiven Plaza (der.), delantero ecuatoriano junto al exjugador Ronaldo (izq.). Foto: @realvalladolid



"Vi vídeos y me interesó, Stiven tiene potencial, y a mi me encantan los delanteros, no es casualidad que mi primer fichaje sea delantero", precisó Ronaldo Nazario cuando llegó a Ecuador para fichar al jugador.



El que fuera estrella del Real Madrid y del Barcelona, entre otros clubes, dice que "Stiven está preparado para volar", al punto que ha invertido una cantidad extraordinaria para un club modesto y que ni siquiera abarca el cien por cien del valor total del pase internacional del joven delantero.



Stiven Plaza procede del Independiente del Valle, equipo con el que llegó recientemente a la final de la Libertadores en la categoría Sub 20. La perdió ante el Nacional de Uruguay, pero fue la principal figura y máximo goleador del torneo, con siete tantos.

Los jugadores del Independiente del Valle celebran el gol anotado por Stiven Plaza a El Nacional, durante el partido de la fecha 17 de la segunda etapa, jugado en el estadio Olímpico Atahualpa. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO



Antes del Independiente del Valle, Plaza estuvo en las categorías formativas del club Norte América, Deportivo Azogues y Aucas, pero se dio a conocer en 2017 con el citado Independiente, con el que disputó este año con un total de 19 partidos en Primera División. Esa es su andadura en la élite, tan corta que, habida cuenta de su juventud, aún "se mezclan" realidad y videoconsola.