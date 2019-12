Los clubes ecuatorianos conocieron a sus rivales para la Sudamericana 2020

LEA TAMBIÉN

El sorteo de las Copas Libertadores y Sudamericana se desarrolló este martes 17 de diciembre del 2019 en la sede la Conmebol en Luque, Paraguay.

Desde las 18:30 (hora de Ecuador) se inició el programa del sorteo. El actual DT de la Selección de Chile, Reinaldo Rueda intervino previo a la intervención de Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol.



Quien explicó que para este sorteo, se encuentran “los mejores equipos de Sudamérica”. Domínguez aprovechó también para extender una felicitación

a Independiente del Valle, flamante campeón de la Copa Sudamericana y aa Flamengo, por ser el vigente campeón de la Copa Libertadores. No olvidó agradecer a Paraguay por la organización de la final única del principal torneo de clubes en Sudamérica.



Domínguez dijo que en la Copa Libertadores los premios para la edición de 2020, a partir de los cuartos de final, se incrementará a USD 1,5 millón. En tanto que el campeón recibirá USD 15 millones.



El nuevo balón, bajo la marca Nike, fue presentado para los torneos de la Libertadores y Sudamericana. Previo al sorteo de los torneos sudamericanos, la organización de la Conmebol presentó un compilado de las ediciones 2019 de la Libertadores y Sudamericana.



Jorge Pinos, golero del Independiente del Valle y Grazielle Pinheiro, delantera de la Selección femenina de fútbol de Brasil.

La edición 2020 de la Copa Sudamericana se jugará con 44 equipos y serán 22 partidos de fútbol y la final única se jugará en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba, Argentina.

🇦🇷 ¡La final de la #Sudamericana 2⃣0⃣2⃣0⃣ se disputará en el estadio Mario Kempes, en Córdoba! pic.twitter.com/FKNwLbwWlj — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) October 17, 2019

Los partidos de la Primera Fase de la Sudamericana:



Coquimbo Unido (CHI) vs. Aragua (VEN)

Bolivia 4 vs. Vasco da Gama (BRA)

Bolivia 2 vs. Club Sport Emelec

​Plaza Colonia (URU) vs. Zamora (VEN)

Bolivia 1 vs. ​Melgar (PER)

River Plate (URU) vs. Atlético Grau (PER)

Unión (ARG) vs. Atlético Mineiro (BRA)

Nacional (PAR) vs.​ Bahia (BRA)

Fénix (URU) vs. El Nacional (ECU)

Huracán (ARG) vs. Atlético Nacional (COL)

Sol de América (PAR) ​vs. Goiás (BRA)

Sportivo Luqueño vs. Mineros de Guayana (VEN)

Vélez Sarsfield vs. Sociedad Deportiva Aucas (ECU)​

​Bolivia 3 vs. Millonarios (COL)

​Lanús (ARG) vs. Universidad Católica (ECU)

​River Plate (PAR) vs. Deportivo Cali (COL)

​Argentinos Juniors (ARG) vs. Sport Huancayo (PER)

Unión La Calera (CHI) vs. Fluminense (BRA)

Huachipato (CHI) vs. Deportivo Pasto (COL)

​Audax Italiano (CHI) vs. Real Garcilaso (PER)

​Independiente (ARG) vs. Fortaleza (BRA)

​Liverpool (URU) vs. Llaneros de Guanare (VEN)