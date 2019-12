Delfín en el Grupo G de la Libertadores; Liga en el ‘Grupo de la muerte’ junto a River Plate, Sao Paulo y Binacional

LEA TAMBIÉN

Los clubes ecuatorianos Delfín Sporting Club, actual campeón del balompié ecuatoriano, Independiente del Valle, flamante campeón de la Copa Sudamericana junto a Liga de Quito, Macará y Barcelona Sporting Club conocieron en la noche de este martes 17 de diciembre del 2019, a los rivales para la edición 2020 de la Copa Libertadores en el sorteo que se desarrolló en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay.

Para el sorteo de este torneo, Juan Román Riquelme, figura excluyente y actual vicepresidente de Boca Juniors, recibió un reconocimiento especial de parte de Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol: una réplica de la Copa Libertadores.



Para conocer los cruces de las fases 1 y 2 de la Libertadores, el exfutbolista argentino Nery Pumpido junto al exguardameta paraguayo Justo Villar fueron los encargados de escoger las esferas. Para esta nueva edición del máximo torneo sudamericano, un total 47 clubes lucharán por llegar a la final.



Los partidos de la Fase 1 de la Copa Libertadores:

E1: Bolivia 4 vs. Guaraní (PAR)

​E2: Carabobo (VEN) vs. Universitario (PER)

​E3: Progreso (URU) vs. Barcelona Sporting Club (ECU)



Los partidos de la Fase 2 de la Copa Libertadores:

​C1: E2 [Carabobo (VEN) vs. Universitario (PER)] vs. Cerro Porteño (PAR)

C2: Cerro Largo (URU) vs. Palestino (CHI)

C3: Independiente de Medellín (COL) vs. Deportivo Táchira (VEN)

C4: Macará (ECU) vs. Deportes Tolima (COL)

C5: Chile 4 vs. Internacional (BRA)

C6: Bolivia 3 vs. Atlético Tucumán (ARG)

C7: E1 [Bolivia 4 vs. Guaraní (PAR)] vs. Corinthians

C8: E3 [Progreso (URU) vs. Barcelona Sporting Club (ECU)] vs. Sporting Cristal (PER)

A continuación, el argentino Sebastián Bataglia y el brasileño Paulo Da Silva fueron los encargados de retirar las bolillas para la conformación de los grupos de la Copa Libertadores.



Grupo A



Grupo B



Grupo C



Grupo D



Grupo E



Grupo F



Grupo G



Grupo H



Una visión general de los ocho grupos que jugarán la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020:

🤩🏆⚽ The Group Stage draw in full! pic.twitter.com/oRvK4j68OJ — CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) December 18, 2019

La final única de la Copa Libertadores 2020 se jugará el sábado 21 de noviembre en el histórico y mítico estadio Estadio Jornalista Mário Filho, más conocido como Maracaná de Río de Janeiro, Brasil.