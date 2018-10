Seis sorpresas en la convocatoria para los partidos ante Omán y Catar

LEA TAMBIÉN

Hernán Darío Gómez seguirá experimentando, así lo dejó en evidencia con la nómina de 21 jugadores que convocó para los partidos que disputará la Tricolor ante Catar y Omán el 12 y 16 de octubre.

El ‘Bolillo’ llamó a nombres que ya tuvo en su anterior convocatoria, como los de Alan Franco, Jhegson Méndez, Angelo Preciado, Stiven Plaza, todos jugadores de Independiente del Valle y que buscan un lugar en la Tricolor que disputará la Copa América 2019 y las Eliminatorias.



Pero para esta ocasión ha agregado otros nombres que también deberán por ganarse un espacio en la Selección. Veamos las 6 sorpresas:



Hamilton Piedra

El golero del Independiente del Valle ha tenido una temporada regular. Vuelve a la Selección después haber sido llamado para los últimos partidos de Eliminatorias en el 2017. Estuvo en el banco de suplentes en el duelo contra Argentina, que la Tri perdió 1-3 en el Atahualpa. Piedra ha sido un arquero que ha ido creciendo con el paso de los años y se ha ganado esa oportunidad.



Diego Palacios

El ‘Chiqui’ mostró su buen nivel en el Aucas y por eso se fue cedido al Willem II de la Eredivisie de Holanda. Es un jugador que perteneció a la Sub 20 de Ecuador y a sus 19 años tendrá lo oportunidad de mostrarse en el primer equipo de la Tricolor. Es un buen prospecto, pensando en las largas Eliminatorias que se vienen.



Carlos Cuero

El lateral del Deportivo Cuenca ya estuvo en el primer microciclo que hizo el ‘Bolillo’ Gómez, pero no lo llevó a la gira por Estados Unidos. Esta será la primera vez en la Tricolor para el exjugador de Independiente del Valle. Se trata de un jugador que debe mejorar mucho, pero que la convocatoria lo puede motivar.



José Francisco Cevallos Jr.

Casi que nos habíamos olvidado que Cevallos era un jugador convocable. Desde que se fue a jugar a Bélgica, se le perdió un poco el rastro a un jugador muy importante y que se ha abierto un espacio en Europa, marcando goles y siendo titular en el Lokeren. Podría ser la oportunidad para que Cevallos se empiece a consolidar en la Selección.



Carlos Gruezo

Regresa a la Selección cuatro años después. El mediocampista ha mantenido una ausencia larga, jugando en la MLS de Estados Unidos, donde también le habíamos perdido el rastro. El ‘Bolillo’ lo llama para conocer su condición actual y saber si puede contar con él para las Eliminatorias a Catar 2022.



Luis Caicedo

El 'Kunty' es un jugador de Selección, eso no es sorpresa. Lo que llama la atención es el llamado que recibió, a pesar de que no está jugando. Es un caso similar al de Frickson Erazo. El 'Bolillo' quiere mantener a estos jugadores en actividad. Caicedo fichó hace poco por los Tiburones Rojos de Veracruz, después de perder espacio en Barcelona y en el Cruzeiro.

