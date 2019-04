El DT Luis Soler reconoce que el problema del Cuenca es el funcionamiento defensivo

LEA TAMBIÉN

El técnico del Deportivo Cuenca, Luis Gustavo Soler, ofreció este martes 16 de abril del 2019 una conferencia de prensa en el estadio Jorge Andrade de Azogues. Allí habló sobre la tercera derrota seguida y de los correctivos para al cotejo de este viernes 19 de marzo ante Olmedo, desde las 19:15, es el estadio Olímpico de Riobamba.

Soler insistió que al equipo le falta solidez defensiva y mayor equilibrio en todas las líneas. “El problema es el funcionamiento defensivo”, recalcó. Sin embargo, reconoció que un conjunto que busca el arco contrario está expuesto a recibir goles. Ponderó al bloque ofensivo, que tiene un promedio de dos goles por partido.



Después de perder con Aucas, Delfín SC y Barcelona Sporting Club, el estratega empezó a recibir cuestionamientos de un sector la hinchada que no estuvo de acuerdo con su contratación. El DT sostuvo que “no aparecieron en las seis primeras fechas cuando ganamos el 80 por ciento de los puntos”.



Soler aseguró que no existe ninguna división en el plantel y que los goles que recibe su conjunto no tienen nada que ver con el sistema de juego (con línea de tres o cuatro defensas). Sobre la presión que existe por retomar la senda del triunfo, el adiestrador dijo que no le preocupa porque es parte del fútbol, si se gana o se pierde.



Con Olmedo volverá a la línea de cuatro defensas, considerando que tiene un estilo diferente a los tres últimos rivales. “Olmedo juega a otra cosa, con un solo delantero y con Luis Bolaños desde atrás”. El ausente del equipo colorado el defensa central Luis Luna, por suspensión.



Para el técnico argentino la principal tarea es brindarle solidez defensiva al equipo, que “es lo que mejor se hacer y a posiblemente el que está fallando soy yo”, reconoció Soler. Deportivo Cuenca ha recibido nueve

goles en los últimos tres partidos.