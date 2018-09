Un socio de BSC usó un recurso legal para que Michael Arroyo juegue el clásico del Astillero

LEA TAMBIÉN

Horas antes del partido entre Barcelona Sporting Club y Emelec, por la novena fecha de la segunda etapa del campeonato nacional, hay un debate polémico. Un socio del conjunto torero acudió a la justicia ordinaria y presentó una Acción de Protección para intentar levantar la suspensión del futbolista Michael Arroyo, quien recibió una sanción de dos partidos por parte de la Comisión Disciplinaria de la Ecuafútbol.

En primera instancia, los directivos del plantel amarillo intentaron apelar el castigo ante el Tribunal de Apelaciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Sin embargo, el viernes 7 de septiembre no llegaron los integrantes de dicho Tribunal y Barcelona SC no logró tramitar su pedido.



José Manuel Massu, socio de Barcelona SC (#09170567490101), presentó el recurso legal (Acción de Protección) en la Unidad Judicial Penal con Competencia en Delitos Flagrantes de Guayaquil.



Massu acudió ante la justicia ordinaria intentando levantar la sanción deportiva de Arroyo. Después de analizar el pedido, Luis Fabián Tapia, juez de Garantías Constitucionales de Guayaquil, dio trámite al pedido del socio torero y ordenó “la suspensión de los efectos de la sanción expedida expedida en contra del jugador Michael Arroyo”.

Juez de Garantía Constitucionales Fabián Tapia suspende la sanción a Michael Arroyo y lo habilita para el clásico. El Relajo que se viene!! El debate será si la justicia ordinaria puede decidir sobre temas reglamentarios de fútbol? Veamos que pasa en las próximas horas pic.twitter.com/NJVvlp6GMS — Alfonso Harb V (@pochoharb) September 8, 2018



Esto generó controversia en torno a la presencia de Arroyo en el clásico del Astillero de este domingo 9 de septiembre. La FEF no ha emitido un pronunciamiento sobre la resolución judicial que autoriza a Arroyo a estar en la cancha del estadio George Capwell.



El artículo 266 del Comité Ejecutivo de la FEF advierte que no serán reconocidas las resoluciones de la justicia común y advierte con sanciones según la reglamentación de la FIFA y de la Conmebol.



Cuando la justicia ordinaria interviene en temas deportivos, la FIFA puede sancionar a sus asociaciones miembros (en este caso la FEF) y a sus afiliados (los clubes) y no permitir la participación en torneos internacionales.