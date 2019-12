DT Tabaré Silva desmiente versión de Édison Preciado y confirma inicio de pretemporada en Dep. Cuenca

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El uruguayo Tabaré Silva, ratificado como técnico del Deportivo Cuenca para la temporada 2020, anunció para el lunes 6 de enero el inicio de la pretemporada. Lo hizo este viernes 6 de diciembre del 2019. Además, desmintió las declaraciones hechas por el delantero orense Édison Preciado.

Silva, quien dirigió dos partidos de los ‘playoffs’ al Barcelona porque el equipo austral se quedó fuera de esa instancia, lamentó la versión de Preciado. En entrevista con la radio cuencana FM88 y su programa Área 88, adelantó que cuando retorne a la capital azuaya ampliará detalles sobre el tema.



Después de quedar fuera de los ‘playoffs’ y tras conocer sobre su futuro, Preciado brindó declaraciones en radio CRE. Allí se refirió a la discusión con Silva, en uno de los entrenamientos, por haber ingresado a la cancha sin zapatos. El jugador alegó que otros futbolistas hacían lo mismo.

El altercado subió de tono y Preciado cuenta que le reclamó: “qué estarás enamorado de mí o qué te pasa. Cualquier cosa que hago me dices de esa manera...”. Ante esa respuesta, según el futbolista, el DT le dijo a su asistente, “este está mariguaneado”.



Según Silva, “lo que dijo Édison Preciado es mentira, no fue así. Me sorprendió lo que dijo. Él no será considerado (para el próximo año) por otras cosas que fui viendo en el paso de las semanas”, aclaró. Él estratega reiteró que cuando arribe a Cuenca profundizará el tema.

Por otro lado, Silva reconoció que el arquero Brian Heras tiene opciones de jugar en otro club. También contó que los volantes Jonathan González y Jonny Uchuari están en sus planes. Se mostró satisfecho por la renovación del volante Pedro Larrea y sostuvo que apostará por los jugadores jóvenes.



EL DT anticipó que del 6 al 8 de enero del 2020 la pretemporada será en Cuenca; mientras del 9 al 25 de enero se realizará en otra ciudad, siendo Quito una de las opciones. En los próximos días se oficializará el lugar y se anunciaría las primeras contrataciones.