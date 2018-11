Mushuc Runa regresó a la Serie A con una goleada 5-1 ante Santa Rita

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Mushuc Runa celebró su retorno a la Serie A del campeonato nacional con una goleada 5-1 ante el equipo del Santa Rita, en la tarde de este miércoles 21 de noviembre de 2018. Los goles fueron anotados por dos ocasiones por Fabio Renato y una por Luis Estupiñán, Esteban Rivas y Marcos Carrasco. El descuento fue anotado por Marco Carrasco en el estadio de propiedad del club indígena, ubicado en la comunidad Echa Leche, en el suroccidente de Ambato. El jugador anotó en su propio arco.

El partido fue dominado por Mushuc Runa. Los jugadores rotaron el esférico en la mitad de la cancha y atacaron por las bandas. Darwin Quilumba fue el encargado de generar las jugadas de peligro en el partido.



El volante envío pases precisos a sus compañeros que no desaprovecharon la oportunidad para anotar. Ante un defensa rival que no lograba marcar a los locales y evitaban correr por el campo de juego. El segundo tiempo no tuvo momentos de emociones.



El equipo de Mushuc Runa se dedicó a atacar y Santa Rita se defendió con faltas fuera del área penalti. Un contragolpe de los visitantes no pudo ser despejado por los defensas del ‘ponchito’.

​



El volante César Tenorio remató y Quilumba la empujó en su propio arco. Dos minutos más tarde un remate desde fuera del área pegó en el poste superior del arco defendido por Juan Molina.



Esas fueron las únicas ocasiones de Santa Rita para anotar en Echa Leche. El encuentro no varió hasta el final. Renato con un potente remate desde fuera del área logró anotar su segundo gol y el cuarto tanto del ‘ponchito’. La última anotación llegó de los pies de Marco Carrasco, a los 90+8 minutos.