La Serie B comenzará el 1 de marzo del 2020

La LigaPro definió el ‘fixture’ de la Serie B, que comenzará el 1 de marzo. Se disputarán 36 jornadas, con dos ruedas de ida y vuelta cada una. Los dos primeros de la tabla acumulada ascenderán a la Serie A, mientras que el tercero y el cuarto disputarán una eliminatoria de ida y vuelta con los equipos de la A que terminen en el puesto 15 y en el lugar 16. Allí se definirá la permanencia de los cuadros de la A o el ascenso de los conjuntos de la B. La llave terminará en el estadio de los cuadros de la A.

La primera jornada tendrá los siguientes partidos:



9 de Octubre vs. Manta



Atlético Santo Domingo vs. Santa Rita



Independiente Juniors ante Atlético Porteño



Chacaritas vs. Gualaceo



América vs. Fuerza Amarilla



La segunda fecha se disputará así:



Manta vs. América



Santa Rita vs. Independiente Juniors



Gualaceo vs. Atlético Santo Domingo



Fuerza Amarilla vs. Chacaritas



Atlético Porteño vs. 9 de Octubre.



De los 10 equipos participantes, solo el Independiente Juniors no puede ascender, pues es filial de Independiente del Valle. El año pasado, la Liga Pro determinó que los equipos que formen parte de otra institución deportiva no deberán jugar en la misma categoría.