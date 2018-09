Sergio Ramos responde a Antoine Griezmann: ‘La ignorancia es muy atrevida’

LEA TAMBIÉN

El futbolista del Real Madrid Sergio Ramos respondió al francés Antoine Griezmann, quien declaró que ya come en la misma “mesa” que

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, y aseguró que “la ignorancia es muy atrevida”. “Cuando escucho hablar a este chaval me acuerdo de jugadores como Totti, Buffon, Maldini, Raúl, Xavi, Iniesta, Iker (Casillas)..., que han ganado todo y no tienen en su casa un galardón como el Balón de Oro. Cada uno es libre, pero se debería dejar aconsejar por Simeone, Godín y Koke, que reúnen valores que le vendrían bien”, afirmó Ramos en rueda de prensa. “Aún así creo que es un gran jugador”, agregó el capitán del Real Madrid al respecto.



Griezmann, del Atlético de Madrid, se proclamó campeón del mundo con Francia en julio y se mostró disgustado por no ser uno de los tres finalistas al premio ‘The Best’ que entrega la FIFA.



No obstante, el delantero francés se considera uno de los mejores del mundo y en una entrevista publicada el lunes por el diario deportivo español As se equiparó con Messi y Cristiano, dos de los mejores futbolistas de la historia. “Lo de la mesa son imágenes que tengo y disfruto en esa mesa. Pero también sé que puedo hacerlo mejor. Quiero mejorar, quiero ganar y quiero seguir así, jugando de esta manera”, dijo Griezmann.



En agosto, y como consecuencia del título de la Supercopa de Europa que el Atlético de Madrid le ganó al Real Madrid, Griezmann puso en su cuenta oficial de Instagram un montaje de una fotografía suya con Ramos como coprotagonista.



En ella aparecía el futbolista francés sentado en un trono y el capitán del Real Madrid detrás de suyo colocándole una corona en la cabeza. RAMOS Y LA DEFENSA DE LA CHAMPIONS: “ES UN ORGULLO”.

El Real Madrid abrirá el miércoles 19 de septiembre de 2018 ante el AS Roma su participación en la nueva edición de la UEFA Champions League después de conquistar los últimos tres títulos. “Es un orgullo y una responsabilidad, que es lo que hemos demostrado durante tres años. Esas Champions no son casualidad, hay que mantener la ambición y la ilusión para seguir siendo los mejores de Europa”, deseó. Según el central español, “no es fácil ganar Champions y hay que darle más valor, no es normal ganar tantas Champions entan pocos años”.



Después de nueve temporadas llenas de éxitos, el Real Madrid se quedó sin Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos recordó que el portugués

“ha marcado una época en el Madrid, ha batido todos los récords, pero ya es pasado”. “Su hueco es muy grande, pero ha sido cubierto por otros jugadores con mucha ambición y tenemos una gran plantilla para competir. Siempre tenemos mucho cariño a los jugadores top, pero cuando no están hay que seguir”, manifestó sobre el actual jugador de la Juventus. Ramos reconoció que el Real Madrid está en plena reconversión.



“‘Cris’ te daba mucho y te quitaba poco. Era muy vertical, tenía mucho gol, jugábamos más a la contra. Ahora nos tenemos que adaptar a otro estilo.Tenemos más posesión y otra manera de hacer daño a los rivales”, analizó.