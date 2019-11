Tres de los cuatro semifinalistas de la LigaPro no han sido campeones de la Serie A de Ecuador

LEA TAMBIÉN

Las llaves de los cuartos de final de los ‘playoffs’ del campeonato nacional LigaPro concluyeron y dejaron a cuatro clubes que buscarán consagrarse como campeón de esta temporada del balompié ecuatoriano.

Liga de Quito, Aucas, Delfín SC y Macará dejaron en el camino a Universidad Católica, Barcelona Sporting Club e Independiente del Valle respectivamente, pese a que estos cuatro últimos obtuvieron una buena ubicación en la tabla de posiciones en la temporada regular del torneo.



Existen varios detalles curiosos alrededor de los cuatro semifinalistas. Por ejemplo: Macará, Delfín Sporting Club y Sociedad Deportiva Aucas no han conseguido aún levantar el trofeo de monarca en el fútbol de Ecuador. Mientras que Liga de Quito, defiende el título conseguido en el 2018.

Macará

Macará y Emelec en el estadio Bellavista de Ambato el 28 de noviembre del 2019. Foto: API para Grupo EL COMERCIO



El conjunto ambateño dirigido por el estratega ecuatoriano Paúl Vélez, fue el líder indiscutible de la fase regular del campeonato nacional LigaPro, al acumular 62 puntos y conseguir además, un cupo a la edición 2020 de la Copa Libertadores. En los cuartos de final de los ‘playoffs’ eliminó al Club Sport Emelec.



Macará registra 33 temporadas en la Serie A, incluida la del 2019. En 2017 logró ser cuarto en el torneo y jugó ante Deportivo Táchira la repesca a la Copa Libertadores del 2018.



En tanto que en la Serie B registra 17 participaciones. Allí, consiguió cuatro títulos en las temporadas 1971, 1998, 2005 y la más reciente, fue en el 2016 cuando regresó a la serie de privilegio. Además posee un récord en el torneo provincial (Tungurahua) en cinco ocasiones: 1962, 1963, 1964, 1966 y 1967.

Delfín Sporting Club

Delfín SC e Independiente del Valle jugaron en el estadio Jocay de Manta el jueves 28 de noviembre del 2019. Foto: API para Grupo EL COMERCIO



El conjunto manabita ha sido uno de los permanentes protagonistas de la presente edición del campeonato nacional. En la fase regular terminó en el cuarto lugar con 53 puntos (igualado con Universidad Católica pero con un mejor gol diferencia). En los cuartos de final de los ‘playoffs’ eliminó a Independiente del Valle, actual campeón de la Copa Sudamericana .



Delfín SC registra 14 temporadas en la Serie A desde su fundación. En 2017, los ‘Cetáceos’ cumplieron con una espectacular campaña al dominar la primera etapa y lograr jugar la final ante el Club Sport Emelec en donde obtuvieron el subcampeonato. Además, en el 2019 se proclamaron subcampeones de la Copa Ecuador, primer torneo en el país que incluyó a los clubes de las Series A y B y de la Segunda categoría. En partidos de ida y vuelta, cayeron ante Liga de Quito.



Por otra parte, Delfín SC registra títulos en la Serie B y la Segunda categoría del balompié ecuatoriano. En la Serie B registra 12 participaciones y obtuvo los títulos de 1989 y 2015. Mientras que en 2013 se adjudicó la Segunda categoría.

Sociedad Deportiva Aucas

Barcelona SC y Aucas jugaron en el estadio Monumental de Guayaquil el miércoles 27 de noviembre del 2019. Foto: API para Grupo EL COMERCIO

El conjunto oriental, dirigido por el DT Gabriel Schürrer consiguió sumar 49 puntos en la fase regular del torneo. Es decir, similar cantidad que Liga de Quito. El gol diferencia fue determinante para que los albos sean sextos, mientras que el ‘Ídolo del Pueblo’ se ubicó en el séptimo lugar. Curiosamente, estos clubes se enfrentarán entre sí en las semifinales, dado que en los cuartos de final del torneo, el conjunto albo eliminó a U. Católica y Aucas dio cuenta de Barcelona SC.



Aucas registra 38 temporadas en la Serie A, incluida la del 2019. En las temporadas de 1969 y 1975, los orientales ocuparon el tercer lugar del torneo. El 31 de julio de 2001 jugó ante Necaxa (0-2) en la extinta Copa Merconorte.



La escuadra oriental también registra títulos en la Serie B y la Segunda categoría. En la Serie B registra 14 participaciones y obtuvo los títulos de 1974, 1991 y 2014. Mientras que en 1986 y 2012 se adjudicó la Segunda categoría de Ecuador.



En cuanto a torneos provinciales (Pichincha) Aucas se adjudicó títulos en el Campeonato Profesional Interandino en 1959 y 1962. Mientras que en la Segunda Categoría lo consiguió en 1971, 1972, 1985 y 1986, 2010, 2011 y 2012. En el campeonato amateur de la provincia, Aucas consiguió esa distinción en los años 1945, 1946, 1947, 1948, 1949 y 1951.

Liga de Quito

Los jugadores de Liga de Quito celebran al final del partido ante Universidad Católica durante los 'playoff' del torneo ecuatoriano. Foto: EL COMERCIO



El vigente campeón del fútbol ecuatoriano, es el club con más títulos profesionales. Al derrotar en partidos de ida y vuelta al Delfín SC, se adjudicó el título de la Copa Ecuador y automáticamente se convirtió en el conjunto más laureado del país al sumar 24 títulos.



Para ello, se toma en cuenta sus 11 campeonatos en la Serie A (1969, 1974, 1975, 1990, 1998, 1999, 2003, Apertura 2005, 2007, 2010 y 2018), los 2 de la Serie B (1974, 2001), 7 provinciales (1954, 1958, 1960, 1961, 1966 y 1967),

4 internacionales (Copa Libertadores 2008, Copa Sudamericana 2009 y Recopa Sudamericana 2009 y 2010) y, la Copa Ecuador. Si solamente se toma en cuenta los títulos en Serie A, los internacionales y esta nueva Copa Ecuador, la 'U' también lidera con 16 títulos ganados.



Los partidos de semifinales de los ‘playoffs’ de la LigaPro se jugarán entre el sábado 30 de noviembre, domingo 1 de diciembre y sábado 7 de diciembre del 2019 de la siguiente manera:

​

​Sábado 30 de noviembre

19:00

Estadio Gonzalo Pozo Ripalda

​Sociedad Deportiva Aucas vs. Liga de Quito



Domingo 1 de diciembre

17:00

Estadio Jocay de Manta

Delfín SC vs. Macará



Sábado 7 de diciembre

16:00

Estadio Jocay de Manta

Macará vs. Delfín SC



19:00

Estadio Rodrigo Paz Delgado

Liga de Quito vs. Sociedad Deportiva Aucas